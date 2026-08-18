Fernando Lozada es un conductor, modelo, empresario y creador de contenido que en 2026 se incorporó a La Granja VIP.
Fernando Lozada ha desarrollado una faceta relacionada con el acondicionamiento físico y las redes sociales, donde comparte contenidos sobre ejercicio y estilo de vida.
¿Quién es Fernando Lozada?
Fernando Lozada Zúñiga es un creador de contenido, conductor, modelo, empresario y personalidad de televisión de origen mexicano-colombiano.
Su popularidad comenzó con Acapulco Shore, reality en el que participó durante varias temporadas.
Después, amplió su trayectoria a diferentes programas de competencia y convivencia, además de incursionar como conductor.
¿Cuántos años tiene Fernando Lozada?
Fernando Lozada nació el 10 de agosto de 1989, por lo que tiene 37 años en 2026.
¿Quién es la pareja de Fernando Lozada?
Fernando Lozada no mantiene actualmente una relación matrimonial con Triana Lion.
La pareja se conoció en 2012, comenzó su relación años después y contrajo matrimonio en 2020, pero ambos anunciaron públicamente su separación en mayo de 2025.
¿Qué signo zodiacal es Fernando Lozada?
Fernando Lozada nació el 10 de agosto, por lo que su signo zodiacal es Leo.
¿Quiénes son los hijos de Fernando Lozada?
Fernando Lozada tiene un hijo llamado Leandro, quien nació el 2 de julio de 2020, fruto de su relación con Triana Lion.
En una entrevista explicó que, después de convertirse en padre, gran parte de sus decisiones comenzaron a girar alrededor de Leandro.
¿Qué estudió Fernando Lozada?
Fernando Lozada estudió Diseño Industrial y es egresado de esa carrera.
Durante su carrera también se ha mantenido vinculado al deporte y al acondicionamiento físico, incluyendo disciplinas como fútbol, gimnasia y crossfit, además de participar en eventos de fisicoculturismo.
¿En qué ha trabajado Fernando Lozada?
Fernando Lozada debutó en el mundo de los reality shows en 2014, cuando se incorporó a Acapulco Shore. Desde entonces ha participado en distintos formatos de competencia y convivencia.
Entre sus proyectos están:
- Acapulco Shore
- Papi Shore
- Los 50
- Exatlón Estados Unidos
- La Casa de los Famosos 4 de Telemundo
- La Isla: Desafío Grecia y Turquía, donde se coronó ganador en 2024
- La Granja VIP TikTok, experiencia de 24 horas en 2025
- Al Extremo, como conductor
- La Granja VIP 2026, como participante confirmado