Ivonne García Macedo, conocida como Ivonne Montero, nació en la CDMX y ganó reconocimiento tras su papel en la película El tigre de Santa Julia.

Estudió Sociología en la UAM Xochimilco antes de ingresar al CEA para formarse como actriz.

Protagonizó la telenovela Anita, no te rajes y participó en producciones de TV Azteca como La Loba y El señor de los cielos.

En 2022 fue ganadora de La Casa de los Famosos y ahora será parte de La Granja VIP.

Ivonne Montero (Instagram/@ivonnemonteroof)

¿Quién es Ivonne Montero? La actriz y cantante

Ivonne García Macedo, conocida como Ivonne Montero, nació en la CDMX y ganó relevancia tras trabajar en la película “El tigre de Santa Julia”.

La actriz fue ganadora de La Casa de los Famosos de Telemundo en 2022 y será una de los 15 participantes de La Granja VIP.

¿Qué edad tiene Ivonne Montero?

Ivonne Montero nació el 25 de abril de 1974; tiene 54 años de edad.

¿Quién es el esposo de Ivonne Montero?

Ivonne Montero estuvo casada con Fabio Melanitto y se divorciaron en 2013.

¿Qué signo zodiacal es Ivonne Montero?

Ivonne Montero es del signo zodiacal Tauro.

Ivonne Montero (Instagram/@ivonnemonteroof)

¿Cuántos hijos tiene Ivonne Montero?

Ivonne montero tiene una hija llamada Antonela.

¿Qué estudió Ivonne Montero?

Ivonne Montero estudió Sociología en la UAM Xochimilco, pero no terminó la carrera porque ingresó al CEA para estudiar actuación.

¿En qué ha trabajado Ivonne Montero?

Ivonne Montero debutó en 1997 en Televisa y ganó reconocimiento al interpretar a Rosa en la película “El tigre de Santa Julia”.

En 2004 fue protagonista de la telenovela Anita, no te rajes. En TV Azteca la vimos en la novela Secretos del Alma y otros proyectos como:

La Loba

Hombre tenías que ser

El señor de los cielos

Inició su paso por los reality shows en 2012 al participar en La Isla: El reality y ha estado en proyectos como:

MasterChef Celebrity

La Casa de los Famosos México

La Granja VIP