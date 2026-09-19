Montserrat Caballero, exalcaldesa de Tijuana, habló sobre la ruptura política entre el Partido del Trabajo (PT) y Morena en Baja California rumbo a las elecciones 2027.

“Yo estuve en las filas de Morena y antes de esta debacle que ha tenido a nivel nacional Morena, me retiré. Me retiré justo porque tu servidora no entiende ciertas maneras de llevar a cabo la democracia, así que respeto, me retiro. y me han listo por el PT” Montserrat Caballero

Esto luego de que se designó a Julieta Ramírez como coordinadora estatal de la Defensa de la Transformación de Morena para las elecciones 2027, con la cual no estaría de acuerdo.

Montserrat Caballero decidió abandonar las filas de Morena debido a discrepancias en los procesos internos por lo que le abrió la puerta a contender de manera independiente con el respaldo del PT.

Montserrat Caballero explica su distanciamiento con Morena

En entrevista para Grupo Fórmula, Montserrat Caballero explicó su distanciamiento de Morena y su decisión de competir por el PT tras la designación de Julieta Ramírez como coordinadora estatal rumbo a las elecciones 2027.

Montserrat Caballero declaró que se retiró de las filas de Morena porque no entiende ni comparte “ciertas maneras de llevar a cabo la democracia” dentro del partido, así como por las decisiones de la dirigencia.

Denunció que existía un acuerdo para realizar una encuesta final entre ella (como representante del PT) y la persona que resultara electa por Morena; sin embargo, esa medición no se habría llevado a cabo.

“Nosotros quedamos en que de ese resultado de coordinación del PT en Baja California, cuando eligieran ellos a cuatro finalistas, ya nosotros íbamos a ser también parte de de una encuesta. Pero ese momento no se llegó, no se dio hasta este momento” Montserrat Caballero

Destacó que no puede confirmar una ruptura entre Morena y PT, pues el acuerdo era realizar una encuesta entre ella y el candidato de Morena, pero todavía no se ha llevado a cabo.

“No, no, no es así, porque hasta donde nosotros quedamos, tu servidora iba a otra encuesta con quien resultase ganador en la primera ronda de Morena. Entonces, esa encuesta aún no se ha llevado a cabo porque ahí nos quedamos que yo iba a participar en esa encuesta o no se va a llevar a cabo, pero eso no lo sé” Montserrat Caballero

Montserrat Caballero afirmó que tomó la decisión de salir porque está “primero con el pueblo que con cualquier partido político”.

“Yo en lo mi particular me salí, porque yo estoy primero con el pueblo que con cualquier partido político. Veo la molestia del pueblo, entonces no puedo echar porras a ciertos actos, así que me retiro” Montserrat Caballero

Señaló que las decisiones del partido tomadas sin filtros ni investigaciones previas son parte de lo que ha provocado el enojo ciudadano, por lo que decidió no “echar porras” a tales hechos y retirarse de Morena.

“Entonces, yo eh si hasta este momento por algo me salí de Morena, ¿no? Si se tratara de conseguir una protección seguiría en Morena y me salí, ¿no? Luego entonces me rasco con mis uñas y tengo un capítulo aparte” Montserrat Caballero

Montserrat Caballero sin miedo de ir con el PT en Baja California para las elecciones del 2027

Durante su entrevista, Montserrat Caballero destacó que la ciudadanía en Baja California está molesta lo que abre la puerta a buscar una alternancia y generar contrapesos.

“Déjame decirte que particularmente porque esa entrevista a tu servidora, yo no tengo miedo de ir sola” Montserrat Caballero

Indicó que no tiene miedo de ir sola en la contienda apoyada por el PT. Asimismo, enfatizó que si su intención hubiera sido buscar protección política se habría quedado en Morena, pero prefirió abrirse camino por su propia cuenta.

Confirmó que cuenta con el apoyo de la dirigencia nacional del PT, así como de la representación estatal del partido.

Montserrat Caballero afirmó que no tiene temor de ir sola a la contienda sin Morena, señalando además que una alianza entre ambos partidos habría resultado “muy ríspida”.

“Si fuera favorecedor ir en alianza, porque sería una alianza muy ríspida y también hay otra parte que dice que sí hubo encuesta, que tu servidora fue encuestada, entonces ahí estamos en esa duda” Montserrat Caballero

Aseguró mantener una buena posición en las mediciones y sentir un amplio apoyo popular.

“Ay, la verdad yo he sentido mucho apoyo de la población, tan es así que no es normal que que me den tanto peso, ¿no? Aquí en el estado siendo yo del PT y sin haber participado en la vida pública por dos a 3 años” Montserrat Caballero

Asimismo, sostuvo que el PT puede lograr un triunfo en la región, respaldándose en su desempeño como alcaldesa de Tijuana, donde destacó haber pagado la totalidad de la deuda pública municipal.

“Definitivamente sí lo hemos demostrado. Somos tu servidora. Eso fue fuimos el único gobierno que pagó la deuda, el único gobierno a nivel nacional que pagó la deuda de la ciudad. Imagínate qué sería de México si todos los presidentes municipales pagaran la deuda” Montserrat Caballero