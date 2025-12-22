Este domingo 21 de diciembre tiene lugar el capítulo final de La Granja VIP 2025 en la que fans conocerán al ganador o ganadora de la primera temporada.

Tras semanas de trabajo duro y desafíos de fuerza, inteligencia y habilidad, solo uno de los granjeros se coronará en el reality show de TV Azteca.

Los últimos finalistas de La Granja VIP 2025

La última gala de La Granja VIP 2025 avanza a pasos agigantados para conocer al ganador, siendo el público quién decide el rumbo de los últimos granjeros en pie.

Los votos no favorecieron a La Bea, quien salió del reality show como la quinta finalista y fue recibida amorosamente por su prometido una vez fuera.

La influencer Kim Shantal fue la cuarta finalista de La Granja VIP 2025 llegando al foro del reality show y siendo recibida por su mamá.

La Granja VIP 2025: los 5 granjeros que llegaron a la final

El domingo 14 de diciembre tuvo lugar la última eliminación de La Granja VIP 2025, lo que dejó definida la lista de finalistas que se pelearán el primer lugar:

¿Quiénes fueron los participantes de La Granja VIP 2025?

Fue el domingo 12 de octubre cunado La Granja VIP 2025 arrancó con su primera temporada con un total de 16 participantes.

Actores, presentadores de televisión, cantantes e influencers conformaron la lista de granjeros y ellos fueron: