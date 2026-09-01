En agosto de 2026, Abigail Pak fue confirmada como la doceava participante de la segunda temporada de La Granja VIP.

Su popularidad creció en redes sociales a partir de 2024, cuando comenzó a compartir videos relacionados con la música mexicana y su identidad cultural.

¿Quién es Abigail Pak “La Coreañera”?

Abigail Pak es una música y creadora de contenido nacida en San Antonio, Texas, Estados Unidos, en 2004.

La artista tiene raíces mexicanas y surcoreanas y ha construido su identidad pública precisamente a partir de esa combinación cultural.

Abigail Pak “La Coreañera” (Instagram | @lacoreanera)

Su nombre artístico, “La Coreañera”, hace referencia a la mezcla entre sus raíces coreanas y su conexión con la cultura mexicana.

¿Cuántos años tiene Abigail Pak?

Se sabe que Abigail Pak tiene 23 años de edad.

¿Quién es la pareja de Abigail Pak?

No existe información pública suficientemente confirmada sobre una pareja actual de Abigail Pak.

¿Qué signo zodiacal es Abigail Pak?

Abigail Pak nació en 2004, pero se desconoce la fecha exacta de su nacimiento. Por lo anterior, no es posible determinar un signo zodiacal.

Abigail Pak “La Coreañera” (Instagram | @lacoreanera)

¿Abigail Pak tiene hijos?

No hay información pública que confirme que Abigail Pak tenga hijos.

¿Qué estudió Abigail Pak?

Abigail Pak estudió Lingüística en Dartmouth College, donde perteneció a la generación 2026.

Su formación académica convivió con una importante actividad musical. En Dartmouth fue integrante de la banda de viento de la universidad, donde se desempeñó como percusionista principal y participó en proyectos relacionados con la música mexicana.

¿En qué ha trabajado Abigail Pak?

Abigail Pak ha trabajado principalmente como música, acordeonista, percusionista, pianista y creadora de contenido.

En redes sociales empezó a publicar interpretaciones con acordeón y contenido relacionado con la cultura mexicana, hasta que su personaje como “La Coreañera” se volvió viral en TikTok e Instagram en 2024.

Su carrera musical también la llevó a colaborar con agrupaciones y proyectos de cumbia y música tropical. Entre sus trabajos recientes se encuentran colaboraciones con Alberto y Roberto y La Nueva Ola de Cumbia.

Entre las canciones destacadas de Abigail Pak se encuentran:

“Mariposas”

“Ximenita”

“Cómo se baila”

“KOREAKUMBIA”