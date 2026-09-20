El guitarrista Chad Everett Gilbert de New Found Glory murió hoy 20 de septiembre de 2026 rodeado de su familia, informó la agrupación de Florida en Estados Unidos.

Aunque la agrupación y los fans de New Found Glory sabían que era lo que sucedía con la salud de Chad Everett Gilbert, se sinceraron diciendo que su muerte sucedió “muy pronto”.

¿De qué murió Chad Everett Gilbert? Esto provocó su fallecimiento

New Found Glory notificó la muerte de su guitarrista Chad Everett Gilbert a los 45 años de edad, tras luchar contra el cáncer cerebro.

New Found Glory confirma la muerte de Chad Everett Gilbert. (@newfoundglory)

Con un post en sus redes sociales oficiales, la agrupación confirmó que hoy por la mañana fue que sucedió la muerte de su guitarrista.

Sin embargo, la agrupación mencionó que su muerte fue “pacífica” y mientras dormía. Asimismo, dijo que estaba rodeado de sus amigos y familia, siendo que fue con su esposa Lisa Cimorelli y su mamá, con quiénes estuvo al morir.

“Dejó este mundo rodeado de amigos y familiares, y tomó sus últimos suspiros con su esposa y madre de su lado, junto como deseaba”. Comunicado de New Found Glory.

Sumado a sus declaraciones, New Found Glory apuntó que a su perspectiva, Chad Everett Gilbert porque murió “muy pronto”. Sin embargo, agradecen la forma en que falleció.

Chad Everett Gilbert luchó contra el cáncer por primera vez en 2021. Sin embargo, en marzo del 2026 el guitarrista compartió que nuevamente recibió el diagnóstico de cáncer de cerebro.

En el comunicado, publicado además en conjunto con su esposa, recordó que Gilbert será legendario por su aporte a la música.

Chad Everett Gilbert murió feliz por haberse convertido en padre

La agrupación New Found Glory y Lisa Cimorelli detallaron que el guitarrista murió tras haber cumplido sus sueños, pero estos no tuvieron que ver específicamente con la música.

En el comunicado, destacaron que el más grande logro de Chad Everett Gilbert fue el haberse convertido en papá de su hija Lily, nacida en 2021.