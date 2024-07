Nirka Marcos es una vedette que reveló a principios de julio, en 2024, que Juan Osorio le provocó un aborto por exceso de trabajo.

Dentro de la farándula, Nirka es alguien que no necesita presentación, pues suele resaltar por su personalidad y la forma en la que se expresa.

Dos aspectos que la han llevado a protagonizar más que telenovelas y obras de teatro, pues se ha visto en el centro de varias polémicas.

Siendo sus declaraciones más recientes en contra de Juan Osorio lo que la ha vuelto a poner en el centro de la controversia.

Así que si quiere conocer a Niurka Marcos más a fondo, no te pierdas todo lo que tienes que saber de la vida de la polémica vedette.

Niurka le responde Juan Osorio “tú no has hecho a nadie”, tras callarla por criticar la nueva Aventurera

Niurka Marcos Calle es una cantante, bailarina y actriz originaria de La Habana, en Cuba, que ha hecho gran parte de su carrera en México.

Incluso ella habría formado parte del primer grupo de extranjeros que el ex presidente Vicente Fox naturalizó como mexicanos.

Tras salir de Cuba, Niurka Marcos estuvo trabajando en un centro nocturno de Mérida, lo que la llevó a abrirse paso en el mundo como vedette.

Entre sus trabajos más notables se encuentra el de Elena Terejo, en Aventurera, una obra en la que estuvo del 2002 al 2003.

Dentro de las telenovelas su primer protagónico fue en Velo de Novia, un proyecto producido por su entonces novio Juan Osorio.

Niurka Marcos también participó en otras telenovelas como:

Nirura Marcos nació el 24 de noviembre de 1967, por lo que en la actualidad la vedette tiene 56 años de edad.

Niurka Marcos ha tenido tres esposo, siendo Juan Osorio el primero de ellos. Siendo con el productor con quien estuvo casada de 1998 hasta su divorcio en 2003.

Posteriormente la vedette contrajo nupcias con el actor mexicano Bobby Larios en 2004, divorciándose dos años después.

Finalmente, Niurka Marcos probó suerte en el amor casándose en 2007 con Yanixán Texido, un matrimonio que terminó en 2009.

La última personalidad con la que Niruka se vio relacionada fue con el actor dominicano Juan Vidal. Esto en el 2022 cuando ambos estuvieron en La Casa de los Famosos 2.

De acuerdo con la astrología, la fecha de nacimiento de Niurca Marcos indica que la vedette pertenece al signo zodiacal de Sagitario.

Niurka Marcos tiene tres hijos, todos frutos de sus diferentes relaciones, y ellos son:

Kiko fue fruto de la primer pareja de la vedette, mismo que fue poco mediático ya que habría conocido al hombre cuando llegó a México.

Romina Marcos nació de una segunda relación fallida con un hombre llamado Jorge Francisco Pasos, a quien también conoció en Yucatán.

Finalmente, Emilio Osorio es el más famosos y mediático, siendo fruto del matrimonio que Niurka sostuvo con Juan Osorio.

Niurka Marcos realizó sus estudios profesionales en la Escuela nacional Circense de Cuba.

A lo largo de su amplia trayectoria artística, Niurca Marcos no solo ha sido una reconocida vedette, pues también se ha desempeñado como:

Niurka Marcos sorprendió con unas fuertes declaraciones en las que señala a Juan Osorio por provocarle un aborto cuando estaba al frente de Aventurera.

Pues por lo que reveló la vedette, era mucha la carga de trabajo que Juan Osorio ponía sobre ella, por lo que perdió un embarazo.

Del mismo modo, Nirka reveló que Juan Osorio la puso a trabajar en cuanto se recuperó del aborto.

Mencionando además que si el producto la terminó internando en el Ángeles fue solo porque “no tubo de otra”, dando a entender que es muy tacaño para ese tipo de cosas:

“Cuando me recuperé, ¡órale! A ganar billete, a recuperarse y a seguir chambeando. Si él cuando me internó en el Ángeles realmente lo hizo porque no le quedó de otra. Si hubiera sido por él, no me llevaba al Ángeles”.

Niurka Marcos