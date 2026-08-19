Te contamos quién es Rafael Mercadante, actor y conductor mexicano.

Con una trayectoria de más de tres décadas, Rafael Mercadante es una figura reconocida dentro del mundo del entretenimiento.

¿Quién es Rafael Mercadante?

Rafael Mercadante es un famoso actor, conductor y cantante mexicano.

A lo largo de su carrera también se ha desempeñado como productor, locutor, reportero y director de escena.

Rafa Mercadante (Rafa Mercadante / Facebook)

¿Cuántos años tiene Rafael Mercadante?

En la actualidad, Rafael Mercadante tiene 53 años. Nació el 15 de mayo de 1973 en la Ciudad de México.

¿Quién es la esposa de Rafael Mercadante?

Rafael Mercadante sostiene una relación sentimental con la empresaria argentina Alejandra Guadalupe Repetto.

Rafa Mercadante (Rafa Mercadante / Facebook)

¿Qué signo zodiacal es Rafael Mercadante?

Por su fecha de nacimiento, Rafael Mercadante pertenece al signo zodiacal Tauro.

¿Cuántos hijos tiene Rafael Mercadante?

Rafael Marcadante es padre de dos hijas: Francesca Mercadante Aragón y Isabella Mercadante Gámiz.

Rafa Mercadante (Rafa Mercadante / Facebook)

¿Qué estudió Rafael Mercadante?

Se sabe que Rafael Marcadante egresó del Centro de Educación Artística (CEA) de Monterrey, aunque concluyó su formación en CDMX en la generación 93-95.

Rafa Mercadante (Rafa Mercadante / Facebook)

¿En qué ha trabajado Rafael Mercadante?

La carrera de Rafael Mercadante comenzó en el teatro con obras como Jesucristo Superestrella y Vaselina en 1991.

Igualmente, estaría en el teatro infantil interpretando El Libro de la Selva, Power Rangers, Dumbo, la Cenicienta y La Bella y la Bestia.

Como actor de telenovelas, a Mercadante se le recuerda por El Privilegio de Amar de 1998-1999, El Manantial de 2001 y Pecadora de 2009.

De 2000 a 2002 fue locutor de radio del programa “La Pijama” que se transmitía en México y Estados Unidos mediante la cadena Firmesa, Raza y Radio Cadena Nacional.

En su faceta de conductor, Rafael Marcadante ha sido parte de Escape Perfecto (2015-2018), además de Al Extremo, Quiero ser Grupero y La Rueda de la Suerte en 2023.

También inició una carrera musical donde lanzó los siguientes discos:

Mi Joven Corazón (2001)

Rafael Mercadante Acompañado de Patrulla 81 y Control (2006)

Estas ganas que tengo (2008)

Rockteñobanda (2014)