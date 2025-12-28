Adal Ramones -de 64 años de edad- adelantó el regreso de La Granja VIP en 2026 con nuevos participantes.

A unos días de finalizar el año, Adal Ramones sorprendió a sus seguidores al mostrarse dentro de La Granja VIP y agradeció por todo el apoyo que recibió.

Con este video, Adal Ramones adelanta el regreso de La Granja VIP en 2026

El pasado domingo 21 de diciembre se llevó a cabo la gran final de La Granja VIP, donde Alfredo Adame se coronó como el gran ganador tras pasar 10 semanas en aislamiento.

Aunque a lo largo de su emisión tanto en televisión como en Disney+, La Granja VIP estuvo rodeada de la polémica;, Adal Ramones adelantó el regresó del reality de TV Azteca para el 2026.

En sus redes sociales, Adal Ramones compartió un video donde se le puede ver con una camisa, guantes y sombrero.

En ese momento se acerca a una puerta de madera y muestra que se encuentra cerrada con un candado.

Aparece un mensaje en el que se señala que la puerta permanecerá cerrada hasta el 2026, cuando La Granja VIP regrese.

De esta manera, Adal Ramones no solo confirmó el regreso de La Granja VIP en 2026, sino que además el volverá a este proyecto como conductor.

Adal Ramones agradecido de que la primera temporada de La Granja VIP fue todo un éxito

Adal Ramones compartió un largo mensaje en el que relató que regresó a La Granja VIP para cerrar sus puertas.

“Hoy temprano subí a cerrar las puertas de la querida GRANJA VIP” Adal Ramones

Adal Ramones destacó que será en el 2026 cuando La Granja VIP vuelva a abrir sus instalaciones con nuevos personajes.

“Así se quedará cerrada hasta que lleguen nuevos granjeros y TODA LA PRODUCCIÓN ponga en marcha la maquinaria necesaria para llevarles a ustedes el reallity que cambió la manera de ver y disfrutar un juego de estrategias, en un encierro que dio más y más de lo que imaginábamos” Adal Ramones

En su mensaje, Adal Ramones resaltó que en realidad La Granja VIP fue un proyecto que dio más de lo que se pudieran imaginar.

“La convivencia con animales de granja, trabajo duro, alianzas, traiciones, pero sobre todo un show producido con todo el corazón” Adal Ramones

Y agradeció al público por haber hecho que la primera emisión de La Granja VIP fuera todo un éxito y se rompiera récord de audiencia en TV y redes.

“GRACIAS a todos ustedes querido público que hicieron posible que lleváramos los números a las nubes y rompiéramos récord de audiencia en TV y redes” Adal Ramones

Adal Ramones finalizó asegurando que en el 2026 llevarán más emoción y entretenimiento con la segunda emisión de La Granja VIP.

“Los abrazo! Que se abra @lagranjavipmx este 2026 para llevar más emoción y entretenimiento. Nos vemos antes de que cante el gallo!” Adal Ramones