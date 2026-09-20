Alejandra Guzmán sufrió un aparatoso percance durante un concierto en Veracruz, donde tuvo que detener su presentación luego de lesionarse la cadera. El momento fue captado en video por algunos asistentes, quienes presenciaron la emergencia en pleno show.

En las imágenes, se escucha decir a Alejandra Guzmán:

“Disculpen, creo que se me zafó la cadera”. Alejandra Guzmán

Tras el incidente, Alejandra Guzmán fue trasladada a un hospital para recibir atención médica, mientras sus seguidores expresaban preocupación por su estado de salud.

Alejandra Guzmán confirma que ya está bien tras la lesión en la cadera durante concierto en Veracruz

A través de un comunicado, Alejandra Guzmán agradeció el apoyo recibido en Veracruz y confirmó que los médicos ya le acomodaron la cadera.

“Gracias a Dios ya me acomodaron la cadera y ya me encuentro bien. Gracias al gran doctor Eduardo Arévalo” Alejandra Guzmán

La artista también explicó que la fecha del concierto quedó en pausa y aseguró que regresará muy pronto a Veracruz “con toda la fuerza rockera”.

Alejandra Guzmán emite comunicado tras la lesión en cadera que sufrió durante un concierto en Veracruz (@Al3jandraGuzman / Instagram)

En otra publicación de Instagram, Alejandra Guzmán compartió un video desde la cama del hospital, rodeada de médicos y enfermeras; con humor, cantó una versión improvisada de una de sus canciones para bromear sobre lo ocurrido y mencionó el titanio y su cadera.

“Estábamos tan prendidos, caray! Pero voy a volver muy pronto. ¡Gracias, Veracruz! Ya estoy bien”, escribió. Alejandra Guzmán

Hasta el momento, Alejandra Guzmán no ha detallado qué presentaciones serán canceladas o reprogramadas a raíz de la lesión en su cadera.