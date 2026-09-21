Cynthia Klitbo se sincera con Ernesto Laguardia y lo llama “doble cara” por apostar el presupuesto de la semana y por no querer incluir a una dinámica a sus compañeros.

Ernesto Laguardia se llevó la mayoría de los posicionamientos de La Casa de los Famosos México 2026, pero su posicionamiento con Cynthia Klitbo arrasó y ha sido considerado como el mejor de la temporada.

Cynthia Klitbo llama doble cara a Ernesto Laguardia en La Casa de los Famosos México 2026

Durante los posicionamientos de La Casa de los Famosos México 2026, Cynthia Klitbo llamó doble cara a Ernesto Larguardia y hasta lo tachó de envidioso.

Cynthia Klitbo inició por reclamarle a Ernesto Laguardia por no querer involucrar a sus compañeros de La Casa de los Famosos México 2026 en una dinámica a la que llamaron “historias sin guardia”.

La actriz expresó que Ernesto Laguardia estaba enfocado en ganar y no en convivir, por lo que deseaba que se fuera de la casa.

Sinceramiento de Cynthia Klitbo a Ernesto LaGuardia



Cynthia: hicimos un proyecto en donde quise incluir a los demás pero tú no quiste y sin embargo te molestaste.. se trataba de hacer algo para que toda la casa participara.

Ernesto: no lo dije así.. pero pasemos a otro tema,… pic.twitter.com/cVIUpJVX1x — 𝐦𝐚𝐝s🏎 (@madspinkis) September 21, 2026

Ernesto Laguardia explicó que él no se negaba a convivir con sus compañeros y mencionó que estaba molesto con Cynthia Klitbo por estar de acuerdo con el juego de Gema Garoa, quien ganó inmunidad por cambiar el presupuesto de la comida.

Cynthia Klitbo expresó que Ernesto Laguardia había “jugado con la bandera de señor honorable” cuando ocurría todo lo contrario.

“Juegas con la bandera de señor honorable y a la hora de la hora estabas dispuesto a jugar con el presupuesto de todos nosotros”, mencionó Cynthia Klitbo.

Ernesto Laguardia expresó que él “sí era un señor” y Cynthia Klitbo lo llamó “doble cara”.

Ernesto Laguardia cuestiona la moralidad de Memo Schutz

El primer posicionamiento contra Ernesto Laguardia fue el de Memo Schutz, quien expresó su molestia porque el actor estuvo a punto de apostar todo el presupuesto por su inmunidad.

Ernesto Laguardia fue directo con Memo Schutz y mencionó que tenía “moralidad selectiva”, ya que con algunas personas aplicaba su supuesta moral, mientras que la olvidaba con otras.

“Me extraña mucho lo que me dices, ya que tú te declaras como el no rey de la moralidad y sin embargo lo eres con ciertas personas, como en este caso”, expresó Ernesto Laguardia a Memo Schutz.