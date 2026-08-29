Mónica Escobedo es una cantante, actriz y comediante mexicana, conocida por su trayectoria en el standup; será la próxima participante de La Granja VIP.

La también escritora y locutora, ha enfocado su carrera en la comedia, así como redes sociales con su podcast Ni nos caemos bien.

La comediante tiene una extensa trayectoria en el standup y ha formado parte de Comedy Central y shows en vivo como XX Comedy y Mónica and Friends.

¿Quién es Mónica Escobedo? Comediante y actriz mexicana

Mónica Escobedo es una standupera radicada en la CDMX, pero su carrera inició como locutora y ha forjado un lugar en la comedia mexicana, la cual considera la ‘meca del standup’.

La actriz formará parte de La Granja VIP, el segundo reality en su carrera.

Mónica Escobedo (Instagram/@monicaescobedoo)

¿Qué edad tienen Mónica Escobedo?

Mónica Escobedo nació el 9 de marzo de 1979; actualmente tiene 47 años.

¿Quién es el esposo de Mónica Escobedo?

Mónica Escobedo estuvo casada con Iván Juárez; se separaron meses después en 2020.

¿Qué signo zodiacal es Mónica Escobedo?

Mónica Escobedo es Piscis.

¿Cuántos hijos tiene Mónica Escobedo?

Mónica Escobedo no tiene hijos.

Mónica Escobedo (Instagram/@monicaescobedoo)

¿Qué estudió Mónica Escobedo?

Mónica Escobedo estudió locución, así como talleres de stand up.

¿En qué ha trabajado Mónica Escobedo?

Mónica Escobedo inició su carrera como locutora y posteriormente se enfocó en la comedia, así como actuación.

Debutó en la comedia en 2015 tras presentarse en Comedy Centra: presenta. Hoy día, se ha presentado en programas como:

Bar Central

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La culpa es de la Malinche

Mónica Escobedo tiene un podcast llamado Ni nos caemos bien; formó parte del reality Cuatro Elementos y en 2026 estará en La Granja VIP de TV Azteca.