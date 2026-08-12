Kenny Avilés, vocalista de Kenny y los Eléctricos, debutará en los realitys con La Granja VIP, pero ¿Quién es la cantante? Esto se sabe.

La cantante es una de las figuras más irreverentes del rock mexicano, conocida por su canción “No huyas de mí”.

Kenny y los Eléctricos llevan 45 años de trayectoria y la cantante es considerada como “la madre del rock mexicano”.

¿Quién es Kenny Avilés? La cantante y vocalista de Kenny y los Eléctricos

Kenny Avilés Ibarra es una cantante originaria de Guadalajara, Jalisco; su carrera musical se destaca por ser de las primeras mujeres en ser líder de una banda de rock.

La cantante fundó Kenny y los Eléctricos en los ochentas, pero debutaron en Estados Unidos.

Kenny Avilés (Instagram/@kennyyloselectricos)

¿Qué edad tiene Kenny Avilés?

Kenny Avilés nació el 2 de septiembre de 1954; de 71 años de edad.

¿Quién es el esposo de Kenny Avilés?

Kenny Avilés no está casada, pero ha sido pareja de:

Ricardo Rocha, su guitarrista

Edgar Carrum

¿Qué signo zodiacal es Kenny Avilés?

Kenny Avilés es Virgo.

¿Cuántos hijos tiene Kenny Avilés?

Kenny Avilés no tiene hijos, pero crió por 9 años a sus sobrinos.

Kenny Avilés (Instagram/@kennyyloselestricos )

¿Qué estudió Kenny Avilés?

Kenny Avilés estudió canto, solfeo, música e ingles en Estados Unidos.

¿En qué ha trabajado Kenny Avilés?

Kenny Áviles incursionó a la música como corista de Verónica Castro y en los ochentas creó la banda Kenny y los Eléctricos.

El grupo realizó diversas presentaciones en Los Ángeles, pero fue en México donde se consolidaron en la escena del rock nacional.

Kenny Aviléz es considerada una de las primeras líderes musicales en México y abrió la brecha para que otras cantantes iniciaran su carrera dentro del rock mexicano.

Kenny y los Eléctricos ha lanzado 15 canciones y tiene 45 años de trayectoria.

La carrera de Kenny Áviles tendrá un nuevo giro, pues incursionará en los realitys al formar parte de La Granja VIP.