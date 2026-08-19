María Karunna es una cantante y bailarina de Caló; proviene de una familia de artistas y debutará en los reality shows con La Granja VIP.

La carrera de María Karunna se ha destacado por su trabajo como cantante y bailarina de Caló, un grupo que combina el rap y hip hop con música electrónica.

¿Quién es María Karunna? Cantante y bailarina de Caló

María Karunna Hill Bauche nació en la Ciudad de México. Es hija del actor José Roberto Hill y la cantante Margarita Bauche.

La vida de María Karunna siempre estuvo ligada al medio artístico y debutó en el teatro a los 8 años de edad.

María Karunna (Instagram/@mariakarunna)

¿Qué edad tiene María Karunna?

María Karunna nació el 14 de diciembre de 1973; tiene 52 años de edad.

¿Quién es el esposo de María Karunna?

María Karunna está casada con Rodolfo Castellanos.

María Karunna y su esposo, Rodolfo Castellanos (Instagram/@mariakarunna)

¿Qué signo zodiacal es María Karunna?

María Karunna es Sagitario.

¿Cuantos hijos tiene María Karunna?

Maria Karunna tiene un hijo llamado Pablo Castellanos.

¿Qué estudió María Karunna?

María Karunna no estudió un carrera convencional, pero recibió formación artística en canto y actuación desde niña.

¿En qué ha trabajado María Karunna?

La carrera de María Karunna inició cuando era niña y actuaba en obras que de teatro producidas por su familia.

El debut teatral de María Karunna fue la obra “Ricitos de Oro” y participó en el programa “Valores juveniles” junto a su hermana, Maya Karunna.

En 1990 formó parte del grupo Caló, donde es cantante y bailarina junto a su hermana.

Su primer disco se llamó “Bienvenidos a casa” y lo lanzó en 1991 durante su estancia en Caló.

María Karunna (Instagram/@mariakarunna)

María Karunna actuó en la película “Un secreto de Esperanza” y posó para la revista Playboy en 2006.

En 2014 formó parte del programa Soy tu doble y debutará en los reality shows con La Granja VIP en 2026.