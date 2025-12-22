Alfredo Adame fue el ganador de La Granja VIP y esto le deberá pagar al SAT tras llevarse un premio millonario.
El premio de La Granja VIP era de 2 millones de pesos, pero Alfredo Adame no recibirá el monto completo, ya que tendrá deducciones fiscales.
Alfredo Adame ganó 2 millones de pesos en La Granja VIP, pero no los recibirá completos
El domingo 21 de diciembre fue la final de La Granja VIP y Alfredo Adame se llevó el primer lugar, pero su premio de 2 millones de pesos no será irá integro.
Alfredo Adame deberá pagar al SAT 392 mil 294 pesos, por lo que le quedaría un millón 607 mil pesos.
Pero, el último monto se considera excedente, por lo que Alfredo Adame pagará un impuesto adicional del 34%.
En decir, Alfredo Adame tendrá que pagar un extra de 546 mil 619 pesos del premio de La Granja VIP, por lo que pagaría la mitad de su premio.
Alfredo Adame quedaría con un premio de un millón 061 mil 085 pesos, tras 10 semanas de encierro.
Alfredo Adame tiene claro en qué gastará el premio de La Granja VIP
Tras su salida de La Granja VIP, Alfredo Adame reveló que destinará su premio a los estudios de su nieto, quien quiere ser abogado.
“Quiero decir que parte de este dinero es para pagar los estudios de abogado de mi nieto y para mi nieta también en algo será”, dijo Alfredo Adame cuando fue entrevistado por Kristal Silva y Adal Ramones.
El actor agradeció el apoyo del público y aseguró que su premio quedará en manos de su familia.
Pagar colegiaturas son deducibles de impuestos, pero, solo para personas físicas.
Por lo pronto, Alfredo Adame celebró haber ganado La Granja VIP y agradeció el apoyo de quienes votaron por él durante toda la temporada.