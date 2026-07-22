La actriz argentina Flor Vigna ha rotó con la estilista y compatriota Lau Styling, tras la polémica por insultos a mexicanos tras la final del Mundial 2026 con el partido de España vs Argentina.

Por lo que Flor Vigna ha separado de su equipo a Lau Styling en pleno arranque como participante en La Casa de los Famosos México 2026, pues la estilista argentina sería la encargada de los looks de la también cantante.

“Estoy totalmente en desacuerdo con todo lo que dijo Laura. Nunca voy a estar de acuerdo con los insultos y ataques. Cómo no pienso ser cómplice de esos horribles dichos, pagué de todas formas pero le pedí que se retire del equipo y que pida perdón por lo sucedido”. Flor Vigna, actriz argentina

Dicho despido de Lau Styling que Flor Vigna hizo a través de sus historias de Instagram, donde también manifestó su rechazo a la polémica de la estilista por sus repetidos insultos a mexicanos.

Flor Vigna rompe con Lau Styling tras polémica por insultos a mexicanos (Flor Vigna)

Flor Vigna rechaza el odio e insultos de Lau Styling

Tras romper con Lau Styling como su estilista en La Casa de los Famosos México 2026, la actriz Flor Vigna también mostró su rechazo al odio e insultos emitidos por la estilista argentina.

Luego de que Flor Vigna dejará en claro que no comparte ese tipo de conductas, además de que le recordó a Lau Styling el ser agradecida en un país que le ha dado trabajo y casa.

Pues como argentina la actriz Flor Vigna concluyó diciéndole a su compatriota Lau Styling que los valores no son negociables, eso que aprendieron en Argentina.