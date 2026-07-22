A pocos días del estreno de Spider-Man: Un Nuevo Día, Cinemex sorprendió a los fans de Marvel al revelar el vaso coleccionable oficial inspirado en el nuevo traje del Hombre Araña.

Fue a través de redes sociales que Cinemex confirmó el precio, la fecha de venta y el contenido del combo que acompañará este lanzamiento del vaso coleccionable de Spider-Man: Un Nuevo Día, uno de los productos más esperados por los coleccionistas por el estreno de la nueva película de Marvel.

¿Cuánto cuesta el vaso coleccionable de Spider-Man: Brand New Day en Cinemex?

A través de sus redes sociales oficiales, Cinemex reveló el vaso coleccionable de Spider-Man: Un Nuevo Día que llegará a sus complejos para todos aquellos coleccionistas y fans del Hombre Araña.

Cinemex informó que el vaso coleccionable de Spider-Man: Brand New Day estará disponible a partir del 23 de julio de 2026 en complejos participantes, hasta agotar existencias, y los clientes podrán adquirirlo mediante el combo Vaso 3D, con un precio de 280 pesos.

El combo de Cinemex incluye:

Un vaso coleccionable de Spider-Man: Un Nuevo Día con una bebida

Unas palomitas clásicas grandes de Cinemex

Vaso coleccionable de Spider-Man: Un Nuevo Día en Cinemex (Cinemex )

Spider-Man: Brand New Day llegará a las salas de cine en México el 29 de julio de 2026, por lo que el lanzamiento del vaso coleccionable se realizará casi una semana antes del estreno oficial; además, Cinemex recordó que los boletos para la película ya se encuentran disponibles en preventa.

El vaso coleccionable de Cinemex destaca por su diseño en tercera dimensión, ya que su base recrea el clásico traje rojo y azul de Spider-Man con el emblema de la araña al frente.

Por su parte, la tapa del vaso de Spider-Man: Un Nuevo Día tiene forma de la máscara del superhéroe e incluye un popote con cubierta protectora, convirtiéndolo en una de las piezas promocionales más llamativas para el estreno de la película protagonizada por Tom Holland.