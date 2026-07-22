Isaac del Toro terminó en el lugar 52 en la Etapa 17 del Tour de Francia 2026, ganada por Jasper Philipsen.

Tras cruzar la meta en la Etapa 17, Isaac del Toro se mantiene en tercer lugar del Tour de Francia y en poder del maillot blanco.

Tadej Pogacar, virtual ganador del Tour de Francia 2026, quedó 50 en la Etapa 17 de la competencia.

Isaac del Toro se mantuvo alerta en la Etapa 17 del Tour de Francia 2026

Isaac del Toro enfrentó la Etapa 17 del Tour de Francia 2026 con el objetivo de no perder posiciones en la clasificación general.

Además, mantener el maillot blanco era otro de los retos de Isaac del Toro en la etapa del miércoles 22 de julio en el Tour de Francia 2026.

Isaac del Toro se mantiene en la pelea por el podio del Tour de Franca 2026 (Stefano Sirotti / Stefano Sirotti)

¿Cómo quedó la clasificación general tras la Etapa 17 en el Tour de Francia 2026?

Tras la Etapa 17, Tadej Pogacar se mantiene al frente de la clasificación general en el Tour de Francia 2026, en la que Isaac del Toro se ubica en tercer lugar.

Tadej Pogacar Remco Evenepoel Isaac del Toro Paul Seixas Juan Ayuso

Isaac del Toro sigue con el maillot blanco en su poder

Después de la Etapa 17 del Tour de Francia, Isaac del Toro se mantiene como líder en la clasificación del maillot blanco, al mejor corredor joven.

Así va la clasificación general por el maillot blanco:

Isaac del Toro | 04h 23′ 15′' Paul Seixas | a 20′' Juan Ayuso | a 02′ 31′

Perfil y recorrido de la Etapa 18 del Tour de Francia 2026

El Tour de Francia 2026 continúa con la Etapa 18 este jueves 23 de julio, en la que Isaac del Toro buscará seguir en los primeros lugares.

La Etapa 18 del Tour de Francia 2026 consta de un recorrido de alta montaña de 185,2 km entre Voiron y Orcières-Merlette.

La Etapa 16 incluye cinco puertos puntuables y culmina con un final en la montaña de primera categoría.