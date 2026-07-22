El periodista y columnista Francisco Alejandro Leyva Aguilar fue asesinado a balazos en el municipio de San Pablo Etla, Oaxaca. El hecho ocurrió a las 11:30 AM de este miércoles 22 de julio de 2026.

Reportes preliminares señalan que Francisco Alejandro Leiva desayunaba en un puesto de comida situado en el fraccionamiento La Esmeralda, cuando sujetos armados, que circulaban en motocicleta, comenzaron a dispararle en repetidas ocasiones.

De acuerdo con testigos el hombre se desvaneció y murió en lugar a consecuencia de las lesiones por el arma de fuego.

La Fiscalía de Oaxaca confirmó la muerte del exdirector de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión (CORTV), quien meses antes denunció presuntos actos de hostigamiento y acoso por parte de autoridades estatales.

Asesinan al periodista Francisco Alejandro Leyva (@azucenau / X)

El 21 de noviembre de 2025, el periodista y analista de política denunció hostigamiento judicial en su contra.

Informó que la Auditoría Superior de Fiscalización del Estado (ASFE) inició un procedimiento administrativo relacionado con su gestión como director de la CORTV, cargo que dejó en marzo de 2020.

La pesquisa se centró en una cuenta pública de 2019, acción que interpretó como una forma de “persecución con fines de censura o autocensura” derivada de su labor periodística y de las críticas en su columna “El Zumbido del Moscardón”.

En ese momento responsabilizó públicamente al gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, por cualquier afectación a su integridad.

Fiscalía de Oaxaca investiga asesinato del periodista Alejandro Leyva

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca condenó el homicidio del periodista Francisco Alejandro Leyva Aguilar e inició de forma inmediata una investigación exhaustiva.

En coordinación con el Gabinete de Seguridad, personal pericial y agentes de investigación recaban todos los indicios físicos y balísticos necesarios en el lugar del crimen.

“Como parte de esta pronta intervención y del análisis de las cámaras del sistema C5, ya se cuenta con inteligencia videográfica fundamental que ha sido integrada a la investigación para agilizar la captura de los responsables” Fiscalía de Oaxaca

En tanto que, el gobierno de Salomón Jara Cruz -de 66 años, expresó su solidaridad con la familia y los seres queridos de Alejandro Leyva, así como con todo el gremio periodístico ante este acto de violencia.

La autoridad se compromete a llevar a cabo un proceso de procuración de justicia serio, profesional y transparente que permita agotar todas las líneas de investigación y con ello esclarecer plenamente este crimen.

Para ello solicitará la colaboración de la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Libertad de Expresión.