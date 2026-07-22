Una jueza federal negó un amparo a la actriz Livia Brito, confirmando que seguirá vinculada a proceso por el presunto delito de falsedad de declaraciones.

Este conflicto legal emana de un altercado ocurrido en 2020 en Cancún, donde la actriz y su pareja agredieron al fotógrafo Ernesto Zepeda y dañaron su equipo de trabajo.

Aunque Brito ya realizó el pago de una indemnización civil superior al millón de pesos, ahora enfrenta cargos penales por supuestamente mentir bajo juramento al negar los hechos ante la autoridad.

Livia Brito seguirá vinculada a proceso luego de que le negaran el amparo por presunta falsedad de declaraciones

El amparo solicitado por la defensa de Livia Brito tenía como objetivo principal dejar sin efecto su vinculación a proceso por el delito de falsedad de declaraciones ante la autoridad.

Livia Brito: niegan amparo; continúa vinculada a proceso por agresión a Ernesto Zepeda (@c4jimenez / X )

Este recurso legal buscaba revertir la decisión tomada originalmente por un magistrado en febrero de 2026, quien determinó que había elementos suficientes para investigar a la actriz por haber mentido presuntamente en sus declaraciones judiciales.

La resolución fue emitida por el Juzgado Decimotercero de Distrito en Materia Penal de la Ciudad de México, bajo la firma de la jueza federal Gabriela Sandoval Saavedra.

El documento oficial del fallo tiene fecha del 20 de julio de 2026, la autoridad judicial determinó que no existían elementos suficientes para otorgar la protección de la justicia a la actriz.

La resolución establece textualmente que “la Justicia de la Unión no ampara ni protege a Livia Brito Pestana contra los actos reclamados”.

Este amparo pertenece estrictamente a la vía penal. Es independiente del juicio civil por daño moral que la actriz ya perdió en definitiva ante la Suprema Corte de Justicia en 2025 y por el cual ya pagó una indemnización superior al millón de pesos.

Al negársele el amparo, la vinculación a proceso permanece vigente. Esto significa que la actriz deberá enfrentar la fase complementaria de la investigación, la cual incluye nuevas audiencias para el desahogo de pruebas.

A pesar de este revés, el equipo legal de la actriz todavía cuenta con la posibilidad de impugnar esta negativa de amparo mediante un recurso de revisión ante un tribunal colegiado.

¿Por qué Livia Brito fue acusada del delito de falsedad de declaraciones?

Livia Brito fue acusada del delito de falsedad ante la autoridad porque presuntamente mintió bajo juramento durante las investigaciones derivadas de un altercado ocurrido en junio de 2020 en las playas de Cancún.

En sus testimonios iniciales ante el Ministerio Público, la actriz negó categóricamente su presencia en el lugar de los hechos y rechazó cualquier participación en la agresión contra el fotógrafo Ernesto Zepeda.

Sin embargo, las investigaciones posteriores, que incluyeron el análisis de cámaras de seguridad y testimonios presenciales, desmintieron la versión de la artista y demostraron que ella sí estuvo involucrada en el incidente.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) sostiene que la actriz proporcionó información falsa deliberadamente para evadir la justicia y proteger a su entonces pareja de la acción penal.

Por el delito de falsedad de declaraciones que se le imputa, Brito podría alcanzar una pena de hasta seis años de prisión.

Aunque el proceso penal aún se encuentra en la etapa de investigación complementaria y no existe una sentencia condenatoria definitiva.