La Fiscalía General de la República (FGR) negó que haya realizado una cateo en la oficina que ocupaba Ulises Lara, extitular de la Fiscalía Especializada en Investigación de Asuntos Relevantes (FEAIR).

“Con relación a la difusión de una nota periodística en la que LatinUS asegura, sin fundamento alguno, que se ejecutó una orden de cateo en la oficina que ocupaba el extitular de la Fiscalía Especializada en Investigación de Asuntos Relevantes, la Fiscalía General de la República (FGR) señala que dicha información es falsa” FGR

La FGR mencionó directamente la publicación de LatinUS, quien aseguró que se hizo un cateo el martes 21 de julio en la exoficina de Ulises Lara, a solo dias de haber presentado su renuncia y a un día de publicar en redes asociales una extraña carta.

FGR aclara que Ulises Lara no llevaba el caso de Rocha Moya

La FGR reprochó a LatinUS haber dicho que Ulises Lara llevaba la investigación sobre el caso del gobernador con licencia Rubén Rocha Moya.

En ese sentido, aclaró que era la Fiscalía Especial de Investigación y Litigación de Casos Complejos, adscrita a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) la que llevaba dicho caso.

No obstante, LatinUS recordó que el único funcionario que salió a dar un mensaje de manera pública por la petición de detención de los 10 funcionarios de Sinaloa, incluido Ruben Rocha Moya, fue Ulises Lara el 29 de abril de 2026.

LatinUS recuerda a Ulises Lara y su promesa de haber cumplido la ley

LatinUS recordó que Ulises Lara dijo que sus actos no se formularon fuera de los cauces correspondientes y que ofrecerá aclaraciones únicamente por visa formales.

Además, dijo que cumplió con las tareas que le fueron conferidas y que no cometió ningún acto fuera de la ley.