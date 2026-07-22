La cantante Gloria Trevi de 58 años de edad, mandó un mensaje directo a Ricardo Salinas Pliego y TV Azteca, asegurando que habla más de ella los “enemigos” que tiene.

Las declaraciones de Gloria Trevi se dan en medio de que viven una batalla legal en Estados Unidos, en donde ella acusa difamación de TV Azteca y Pati Chapoy, tras asegurar estar inmiscuida en la red de trata de personas de Sergio Andrade.

Gloria Trevi arremete contra su “enemigo” Ricardo Salinas Pliego

Por primera vez, Gloria Trevi habla de forma contundente sobre el proceso legal contra TV Azteca, la empresa de Ricardo Salinas Pliego y la conductora, Pati Chapoy.

Con un mensaje en sus redes sociales, la cantante mencionó al empresario y a TV Azteca en la descripción del video, para así dejar claro que era dedicado a ellos.

En esta publicación, Trevi comienza de forma reflexiva a decir que “habla mucho de quién es una persona” cuando se hace a través de “hechos, trabajo, familia, el amor, la fe en Dios”.

Esto para luego rematar con decir que aunque esto hable por sí solo, habla más el conocer el tipo de “enemigos” que la persona tiene.

“Pero también habla mucho de quién eres, los que se proclaman tus enemigos y la verdad es que esas personas que se consideran enemigas mías me hacen sentir que estoy bien”. Gloria Trevi, cantante.

Aunque Gloria Trevi no dio explicaciones sobre lo que la llevó a dar por primera vez un mensaje directo a Ricardo Salinas Pliego, se sabe que están en una batalla legal en Estados Unidos.

Fue en 2009 que Gloria Trevi decidió empezar acciones legales contra TV Azteca y Pati Chapoy en Estados Unidos, en donde demanda el pago de 180 millones de dólares o bien, 3 mil 156 millones 732 mil pesos, por haberla difamado.

El argumento de la cantante gira entorno a que acusa que se usó a TV Azteca en manos de la conducción de Pati Chapoy para ligarla a la red de trata de personas de Sergio Andrade, causando desprestigio a su imagen.