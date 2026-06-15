Claudia Sheinbaum mantiene en suspenso su asistencia al FIFA Fan Fest del Zócalo para el partido México vs Corea del Sur del jueves 18 de junio en el Mundial 2026.

“Todavía no tengo definido. Sorpresa.” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

La presidenta de México explicó que aún evalúa el lugar desde donde verá el encuentro, debido a las protestas de la CNTE y la logística en el Centro Histórico.

En el debut contra Sudáfrica optó por el Fan Fest en el Deportivo Hermanos Galeana de la GAM, y ahora su decisión genera expectativa entre miles de aficionados que se congregarán en la CDMX.

Dudas por protestas y logística en el Fan Fest durante el Mundial 2026

Esta incertidumbre se suma a las complicaciones previas que llevaron a Claudia Sheinbaum a evitar el Zócalo durante el partido inaugural de México vs Sudáfrica, optando por un Fan Fest en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Pues las protestas de maestros del CNTE y otros grupos colectivos en el Centro Histórico influyeron en esa decisión, priorizando la seguridad y el monitoreo de las movilizaciones durante el Mundial 2026.

Se espera que la presidenta Sheinbaum confirme pronto su presencia en alguno de los múltiples Fan Fest habilitados en la CDMX, ya que su participación genera gran expectativa entre los seguidores del fútbol mexicano.

“El miércoles hay juego aquí en el Azteca, el miércoles en la noche y el jueves es en Jalisco, y luego regresa la selección para acá, el 24.” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

El encuentro México vs Corea del Sur se disputará en el Estadio Akron de Guadalajara este jueves 18 de junio, y representa una prueba clave para las aspiraciones del equipo dirigido por Javier Aguirre.

Cabe recordar que Claudia Sheinbaum ha enfatizado su cercanía con la afición y su compromiso de seguir los partidos de la Selección en un ambiente masivo y festivo durante el Mundial 2026; sin embargo, las condiciones actuales en el Zócalo la obligan a evaluar opciones con cautela.

Miles de mexicanos ya planean congregarse en los diversos Fan Fest de la CDMX para alentar a la Selección mexicana vs Corea del Sur en este segundo encuentro mundialista. La definición de la presidenta podría motivar aún más la fiesta futbolera en la CDMX.