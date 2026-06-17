Claudia Sheinbaum reveló que aún no define dónde verá el partido México vs Corea del Sur del Mundial 2026, aunque posiblemente lo haga en Palacio Nacional junto a su esposo, Jesús María Tarriba.

“Vamos a ver cómo está el trabajo aquí, a lo mejor lo veo aquí mismo. A lo mejor jaló a mi esposo para que lo veamos juntos”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Además, la presidenta de México recordó que el encuentro contra Chequia será el 24 de junio, fecha de su cumpleaños, y podría celebrarlo en el FIFA Fan Fest.

En ese sentido, Claudia Sheinbaum respaldó la recomendación de home office durante los partidos para facilitar traslados y evitar congestionamientos por lluvias en la CDMX.

Siguiente partido de México para el Mundial 2026 será en el cumpleaños de Sheinbaum

Claudia Sheinbaum recordó en la mañanera del 17 de junio que el tercer partido de la Selección Nacional de México será contra Chequia y coincide con su cumpleaños, el 24 de junio.

En ese sentido, la presidenta de México indicó que hay altas posibilidades de que elija disfrutar el encuentro en el FIFA Fan Fest para celebrar su cumpleaños 64.

“A lo mejor el siguiente partido, que es el 24, el partido de la selección es el día de mi cumpleaños, a lo mejor ahí si vamos”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Sheinbaum apoya la recomendación de home office por partidos del Mundial 2026

Ante la orientación de la Consejería Jurídica, la presidenta Sheinbaum mostró su apoyo a la recomendación de home office para partidos del Mundial 2026 con el fin de garantizar el traslado de la afición, así como de poder disfrutar de los partidos.

Así como Sheinbaum dijo que además de que esta medida prevé evitar los congestionamos por las fuertes lluvias que se han presentado por la tarde en la CDMX.