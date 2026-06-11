México vs Corea se miden en la Jornada 2 de la Fase de Grupos del Mundial 2026 este jueves 18 de junio en el Estadio Guadalajara.

Después de ganar en su debut a Sudáfrica, México va por el triunfo ante Corea en en su segundo partido como parte del Grupo A del Mundial 2026.

Partido: México vs Corea

Fase: Jornada 2

Torneo: Mundial 2026

Horario: 19 horas

Sede: Estadio Guadalajara

Transmisión: Canal 2, Canal 5, Canal 7, TUDN y ViX

(Natacha Pisarenko / AP Photo/Natacha Pisarenko)

Fecha del próximo partido de México en el Mundial 2026

El jueves 18 de junio el Estadio Guadalajara recibirá el partido México vs Corea, en la Jornada 2 del Mundial 2026.

Rival de México en su próximo partido del Mundial 2026

Corea será el segundo rival de México en el Mundial 2026, después de debutar en el torneo ante la selección de Chequia.

El partido podrá verse a través de las señales del Canal 2, Canal 5, Canal 7, TUDN y ViX.

Partido: México vs Corea

Fase: Jornada 2

Torneo: Mundial 2026

Horario: 19 horas

Sede: Estadio Guadalajara

Transmisión: Canal 2, Canal 5, Canal 7, TUDN y ViX

¿Cómo quedó México en su debut en el Mundial 2026?

México recibió en el Estadio Ciudad de México a la selección de Sudáfrica el jueves 11 de junio, en la Jornada 1 del Mundial 2026.

Con goles de Raúl Jiménez y Julián Quiñones, México se apoderó del liderato del Grupo A en el Mundial 2026.