La presidenta Claudia Sheinbaum y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, se sumaron este 11 de enero a la euforia de miles de aficionados que abarrotaron el Deportivo Hermanos Galeana para celebrar el inicio del Mundial 2026.

El ambiente de la inauguración del Mundial 2026 fue de completa fiesta mexicana: playeras verdes, porras, aplausos y cánticos mientras una pantalla gigante transmitía las actividades previas al partido inaugural México vs Sudáfrica en el Estadio Banorte.

Desde el Deportivo “Hermanos Galeana” en la Gustavo A. Madero. ¡Viva México! pic.twitter.com/GElOLX0SN9 — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) June 11, 2026

Sheinbaum se une a la fiesta del Mundial 2026 en CDMX junto a Brugada

Claudia Sheinbaum y Clara Brugada compartieron que están viendo el Mundial 2026 desde el Deportivo Hermanos Galeana en la GAM, en donde la mandataria aprovechó el momento para saludar y compartir la alegría con los asistentes al FIFA Fan Fest, reforzando la imagen de cercanía que ha mantenido desde el inicio de su gobierno.

Por su parte, Clara Brugada destacó la organización de las distintas zonas de fans activadas en la CDMX para que todos puedan vivir la fiesta del Mundial 2026 necesidad de asistir al estadio.

Sheinbaum, visiblemente emocionada, grabó un selfie rodeada de fans que no paraban de aplaudir y celebrar la llegada del evento deportivo más importante del mundo a México, Estados Unidos y Canadá.

Este evento forma parte de la estrategia de las autoridades para masificar la celebración del Mundial 2026 y llevar la emoción a los barrios y colonias de la capital con pantallas gigantes, actividades interactivas y la presencia del trofeo de la Copa del Mundo fueron algunos de los atractivos que encendieron el Deportivo Hermanos Galeana.