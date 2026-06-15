Claudia Sheinbaum compartió una animada discusión con su esposo Jesús María Tarriba durante su conferencia matutina de este 15 de junio, sobre quién es el mejor jugador de la historia del fútbol, destacando las diferencias entre eras del deporte por Lionel Messi o Pelé

“ Ayer tenía una discusión con mi esposo de quién ha sido el mejor jugador del mundo y él sostiene que es Pelé, y yo le decía ‘Bueno sí, pero Pelé jugó en otra época’ hoy, la presión física es distinta, entonces ya saben; entre Messi y Pelé la discusión de los 2 grandes jugadores, grandísimos jugadores, pero hoy es una preparación física muy distinta a la de hace mucho tiempo” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

En un contexto de pasión por el fútbol y el Mundial 2026 que se celebra en México, Estados Unidos y Canadá, Claudia Sheinbaum explicó su punto de vista sobre la evolución del fútbol.

Según la mandataria, aunque reconoce la grandeza de Pelé, considera que la preparación física actual marca una diferencia significativa, por lo que le da su voto a Lionel Messi.

Sheinbaum revela su opinión sobre el mejor futbolista del mundo: Messi vs Pelé

Claudia Sheinbaum reveló durante la conferencia que tuvo una discusión con su marido Jesús María Tarriba, pues según la presidenta, su esposo defiende a Pelé, mientras ella se inclina por Messi argumentando las diferencias de épocas y la mayor presión física actual.

Esta declaración ha generado reacciones en redes sociales, donde usuarios debaten sobre leyendas como Maradona, Cristiano Ronaldo y las nuevas estrellas.

Claudia Sheinbaum, conocida por su cercanía al deporte y su apoyo a la Selección Mexicana durante el Mundial, enfatiza cómo el fútbol actual exige mayor exigencia atlética.

Sus comentarios llegan en un momento clave para el deporte nacional, con México participando en la justa mundialista y en donde Sheinbaum ha impulsado iniciativas para promover el fútbol entre mujeres y jóvenes, reforzando el mensaje de inclusión.