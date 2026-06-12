El FIFA Fan Fest del Zócalo rompió récord histórico al reunir a más de 93 mil aficionados el jueves 11 de junio para presenciar el debut de México en el Mundial 2026.

La capacidad del FIFA Fan Fest del Zócalo, estimada entre 55 mil y 60 mil personas, fue superada ampliamente, convirtiéndose en la concentración más grande registrada en la inauguración del Mundial.

Entre pantallas gigantes y un ambiente festivo, los fanáticos celebraron la victoria 2-0 del Tri sobre Sudáfrica, con goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez.

Reportan más de 93 mil asistentes al FIFA Fan Fest del Zócalo

El inicio del Mundial 2026 logró congregar en el FIFA Fan Fest del Zócalo a más de 93 mil personas este jueves 11 de junio.

Convirtiéndose en el más grande registrado en este Mundial 2026 que comenzó, ya que la capacidad del recinto es de 55 mil a 60 mil personas.

FIFA Fan Fest del Zócalo (@MexicoCity26 / X)

Entre pantallas gigantes y una ambiente festivo, aficionados mexicanos hicieron del partido de la Selección Mexicana una verdadera fiesta.

Especialmente porque los dirigidos por Javier Aguirre lograron ganar por un marcador de 2-0 con tantos de:

Julián Quiñones al minuto 9

Raúl Jiménez al minuto 68

Desde temprano, miles de personas se dieron cita en el Zócalo capitalino para presenciar el debut de México contra Sudáfrica en el Estadio Banorte.

A las 11:00 de la mañana, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX informó que FIFA Fan Fest del Zócalo se encontraba lleno y cerró el acceso.

Por lo que recomendó a la población que se dirigiera a otros puntos como el Festival Futbolero de Garibaldi.

Cabe destacar que el FIFA Fan Fest del Zócalo se mantendrá de forma gratuita y transmitirá todos los partidos del Mundial 2026 hasta el 19 de julio.