La Selección Mexicana de Futbol viajará desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) hacia Guadalajara para disputar su próximo encuentro en el Mundial 2026.

El operativo de traslado contará con acompañamiento de la Guardia Nacional desde el Centro de Alto Rendimiento (CAR) en Xochimilco, con un recorrido estimado de dos horas.

La ruta marcada incluye la Autopista Urbana y el Circuito Exterior Mexiquense, con el objetivo de garantizar seguridad y puntualidad en el viaje del equipo nacional hacia el partido que disputará contra Corea del Sur el jueves 18 de junio en el Estadio Akron de Guadalajara.

Guardia Nacional encabeza operativo para traslado de la Selección Mexicana al AIFA

El traslado de la Selección Mexicana al AIFA contará con operativo encabezado por la Guardia Nacional como parte de los protocolos de movilidad para las selecciones en el Mundial 2026.

El protocolo de movilidad en el Mundial 2026 busca garantizar el desplazamiento de la Selección Mexicana a Guadalajara que viaja para su encuentro de fase de grupo contra Corea del Sur.

Asegurando con el operativo el desplazamiento de la Selección Mexicana, previendo las afectaciones que se puedan tener por el tránsito vehicular de la zona al AIFA.

AIFA (Mario Jasso / Mario Jasso)

Selección Mexicana aún se prepara para su encuentro contra Corea del Sur en Guadalajara

Previo a su encuentro contra Corea del Sur en Guadalajara, la Selección Mexicana aún se prepara en su concentrado de la CAR, pues tras su victoria ante Sudáfrica la expectativa se encuentra a favor de los nacionales.

Por lo que los entrenamientos y sesiones tácticas para la Selección Mexicana se mantiene ante su papel mundialista para alcanzar la victoria frente a Corea del Sur, pues ambos equipos se colocan con 3 puntos en la tabla de posiciones.

Siendo clave que la Selección Mexicana alcance la victoria frente a Corea del Sur este jueves 18 de junio en el Estadio Akron de Guadalajara y así asegurar su pase a los dieciseisavos de final en el Mundial 2026.