El FIFA Fan Fest en el Zócalo de la Ciudad de México abrió sus puertas este jueves 11 de junio para la inauguración del Mundial 2026, pero la entrada se vio afectada.

El plantón de la CNTE, que mantiene un campamento y movilizaciones en el Centro Histórico provocó complicaciones.

Se reportaron largas filas de espera y retrasos debido al amurallamiento con vallas metálicas alrededor del Zócalo.

Retrasos para ingresar al FIFA Fan Fest del Zócalo

Previo al ingreso al FIFA Fan Fest del Zócalo, los elementos de seguridad y personal civil revisan minuciosamente mochilas y pertenencias en los accesos habilitados, provocando empujones y reclamos de la gente que busca ver el partido de México vs. Sudáfrica.

Además, varias estaciones del Metro están cerradas como parte del operativo de contención y seguridad por la inauguración.

Son seis estaciones de la Línea 2 del Metro las que se encuentran cerradas.

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