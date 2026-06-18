Durante el inicio de la mañanera de este jueves 18 de junio, la presidenta, Claudia Sheinbaum comenzó con el ánimo mundialista, donde dijo que seguiría el partido de México vs Corea del Sur desde Palacio Nacional.

“Aquí lo voy a ver”, respondió Sheinbaum ante la pregunta de los reporteros, así como también la mandataria le envió sus buenos deseos a los jugadores para este partido del Mundial 2026: “suerte a la Selección con cariño y a todo los mexicanos”.

Mientras que ya en el ambiente futbolero, Sheinbaum se aventuró a la quiniela con reporteros sobre cómo quedaría el marcador de México vs Corea del Sur, y hasta dijo que se regalan balones a los que ganaran en las predicciones.

🇲🇽 ⚽ “¡Suerte a la Selección con cariño y a todas y a todos los mexicanos”, expresó la presidenta Claudia Sheinbaum ante el partido de México contra Corea del Sur 🇰🇷en el marco del Mundial; adelantó que posiblemente lo vea en Palacio Nacional.

pic.twitter.com/MT36OQBK6n — Azucena Uresti (@azucenau) June 18, 2026

Sheinbaum lanza quiniela con reporteros para el partido México vs Corea del Sur

Tras confirmar que seguirá el partido de México vs Corea del Sur en Palacio Nacional, la presidenta Sheinbaum lanzó la quiniela con los reporteros.

“Ya están listos para el partido, vamos hacer una quiniela, ¿quién vota porque gana la Selección?” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

A lo que rápidamente llovieron los pronósticos de los reporteros para el México vs Corea del Sur en el Mundial 2026, con un 2-1, 2-0, predicciones en su mayoría a favor de la Selección Nacional.

Además, Sheinbaum prometió regalar unos balones a quienes ganaran la quiniela del partido de México vs Corea del Sur.

México vs Corea del Sur: Sheinbaum revela dónde podría ver el partido (Eduardo Díaz / SDP Noticias )

¿Dónde y a qué hora ver el partido México vs Corea del Sur?

Recuerda que el partido México vs Corea del Sur del Mundial 2026 es hoy jueves 18 de junio en punto de las 7:00 de la noche.

Y tendrá transmisión en vivo el partido México vs Corea del Sur, tanto en televisión abierta como de paga para que la afición lo disfrute, por lo que podrás verlo a través de: