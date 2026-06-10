Claudia Sheinbaum recordó que la CDMX contará con 18 sedes del FIFA Fan Fest para disfrutar gratuitamente del Mundial 2026, aunque aún mantiene en suspenso si el Zócalo capitalino podrá transmitir el partido inaugural México vs Sudáfrica debido a las protestas de la CNTE.

“Si por alguna razón no se puede para el día de la inauguración en el Zócalo, hay 18 sedes en la Ciudad de México que fueron planeadas con tiempo por la Jefa de Gobierno (...) donde se puede ver el partido de manera gratuita. Ya tomaría la decisión en su momento si lo vemos aquí o salgo a alguna de las 18 sedes” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

La presidenta de México destacó el 10 de junio de 2026 que estos 18 espacios buscan garantizar acceso al Mundial 2026 a quienes no tienen televisión de paga.

Además, Claudia Sheinbaum reiteró su llamado a respaldar a la Selección Mexicana en el debut mundialista del 11 de junio en el Estadio Banorte.

Sheinbaum recuerda que hay 18 sedes del Fan Fest para ver gratis el Mundial 2026

En el marco del arranque de la Copa del Mundo, Sheinbaum destacó que la Ciudad de México contará con 18 espacios públicos donde los aficionados podrán seguir de manera gratuita el partido inaugural y otros encuentros del torneo.

“Yo creo que hoy en la tarde se dirá el tema sobre el Zócalo, pero si por alguna razón no se puede usar para la inauguración, hay 18 sedes donde se puede ver de manera gratuita” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

La presidenta de México explicó que estos espacios fueron pensados para que las personas que no cuentan con televisión de paga puedan disfrutar de los partidos del Mundial 2026 sin costo.

“Los que no tienen acceso a la televisión de paga lo pueden ver de manera gratuita en 18 sedes de la Ciudad. Ya en la tarde podemos informar si el Zócalo para la inauguración estará en condiciones o no y, de todas maneras, están las 18 sedes” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Cabe recordar que Sheinbaum no asistirá al partido inaugural en el Estadio Ciudad de México, luego de que decidió entregar el boleto número 001 que recibió de la FIFA a una joven aficionada al futbol que representará a México tras ganar un concurso de dominadas.

Estas son las 18 sedes del FIFA Fan Fest del Mundial 2026 en CDMX

Parque La Bombilla, alcaldía Álvaro Obregón.

Parque Tezozómoc, alcaldía Azcapotzalco.

Parque Las Américas, alcaldía Benito Juárez.

Parque de la Consolación, alcaldía Coyoacán.

Deportivo San Mateo Tlaltenango, alcaldía Cuajimalpa.

Plaza Garibaldi, alcaldía Cuauhtémoc.

Campos Revolución, alcaldía Gustavo A. Madero.

Deportivo Hermanos Galeana, alcaldía Gustavo A. Madero.

Utopía Mixiuhca, alcaldía Iztacalco.

Utopía Meyehualco, alcaldía Iztapalapa.

Central de Abasto, alcaldía Iztapalapa.

Unidad Independencia, alcaldía La Magdalena Contreras.

Bajo Puente Tacuba, alcaldía Miguel Hidalgo.

Deportivo San Francisco Tecoxpa, alcaldía Milpa Alta.

Deportivo Vivanco, alcaldía Tlalpan.

Bosque de Tláhuac, alcaldía Tláhuac.

Utopía Eduardo Molina, alcaldía Venustiano Carranza.

Deportivo Xochimilco, alcaldía Xochimilco.

Sheinbaum llama a apoyar a la Selección Mexicana en el debut del Mundial 2026

Ante la expectativa por el inicio de la Copa del Mundo, Sheinbaum invitó a la población a respaldar a la Selección Mexicana, que será la encargada de disputar el partido inaugural frente a Sudáfrica.

Asimismo, aseguró que los aficionados que cuenten con boletos para asistir al Estadio Ciudad de México podrán llegar sin contratiempos a pesar de las protestas de la CNTE.