Las dos semanas de protestas de maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) habrían provocado pérdidas de hasta el 100% en los comercios de la CDMX.

Así lo sostuvo Gerardo López Becerra, presidente de Comercio Pequeño, quien se dijo preocupado por la situación de miles de comercios que han sido afectados por estas movilizaciones.

“Hubo pérdidas económicas entre el 80, 90, y algunos negocios hasta el 100 por ciento”. Gerardo López Becerra, presidente de Comercio Pequeño

Comerciantes del Centro Joyero Madero logran retirar vallas por protestas del CNTE ( ARMANDO MONROY /CUARTOSCURO.COM / Armando Monroy)

CNTE deja pérdidas de hasta 100% en comercios de CDMX por bloqueos

En entrevista con Radio Fórmula, el presidente de Comercio Pequeño se dijo intranquilo por el impacto que las manifestaciones de la CNTE están teniendo sobre los pequeños comerciantes.

Según señaló, estos bloqueos han impedido que los comerciantes lleguen a sus propios locales en el centro del país. Más preocupante aún, señaló que esto impide que potenciales clientes lleguen a tiendas o restaurantes.

Agregó que la situación ha provocado una disminución en las ganancias de los comerciantes, quienes han registrado pérdidas de entre el 80 hasta el 100%

Señaló que, si bien las mayores afectaciones ocurren en el Centro Histórico, también se reportan pérdidas económicas para comercios de:

Paseo de la Reforma

Bucareli

Interior del circuito

Finalmente, dijo que la falta de movilidad en CDMX es el gran reto para los comerciantes, lo que incluye no solo a maestros de la CNTE, sino también las fallas que se han registrado en el Metro CDMX.