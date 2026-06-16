La presidenta Claudia Sheinbaum habló sobre la visita del rey de España, Felipe VI, a México por el Mundial 2026, lo que probablemente termine en una reunión entre los mandatarios.

Aunque no precisó el día en que se podrían reunir, Sheinbaum dijo que se está gestionando entre México y España el diálogo en la Ciudad de México (CDMX) pese a que él estará en Guadalajara, Jalisco.

Reunión entre Claudia Sheinbaum y Felipe VI sí podría concretarse

En la mañanera del pueblo del 16 de junio de 2026, Claudia Sheinbaum habló sobre la visita del rey de España que sí podría derivar en una reunión entre ambos.

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