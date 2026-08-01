La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó que cerca de 58 mil aspirantes a cursar una Licenciatura van a ser convocados para que participen en el examen de control.

Así lo explicó la Máxima Casa de Estudios por medio de un boletín informativo, en el que presentó parte de los detalles del proceso que se van a llevar a cabo.

En ese sentido, además de informar que casi 58 mil aspirantes serán llamados para que presenten el examen de control, la UNAM reveló las recomendaciones que compartió la comisión revisora.

Ciudad Universitaria de la UNAM. (Andrea Murcia/Cuartoscuro / Andrea Murcia Monsivais)

Cerca de 58 mil aspirantes serán llamados para examen de control de la UNAM

La mañana del viernes 31 de julio de 2026, la Comisión Técnica de Personas Expertas para la Revisión del Proceso de Ingreso a la Licenciatura de la UNAM, emitió su resolución.

En ella, el organismo conformado ante las fallas detectadas en la prueba de admisión, determinó que se aplique un examen de control presencial y con un formato conveniente con versiones diferentes.

Sobre el proceso del cual aún no se ha dado a conocer la fecha de aplicación, la UNAM publicó un boletín en el que explicó que serán convocados cerca de 58 mil aspirantes para el examen de control.

UNAM informa detalles del examen de control (@UNAM_MX/X)

UNAM revela recomendaciones de Comisión Técnica

Tras informar que la Comisión Técnica de Personas Expertas para la Revisión del Proceso de Ingreso a la Licenciatura recomendó aplicar un examen de control, la UNAM reveló algunos detalles del resolutivo.

Por lo anterior, la UNAM explicó que las recomendaciones que emitió la comisión en lo referente a la aplicación del examen de control, se tratan de las que se presentan a continuación:

Verificar los resultados obtenidos a través de la realización de un examen de control

Invitar a las personas que recibieron aviso de selección y a quienes alcanzaron, en su programa, plantel y modalidad, el menor número de aciertos requerido entre 2021 y 2026 para ingresar

Aplicar el examen de control de manera presencial y con supervisión humana

Asignar los resultados de ingreso a partir del resultado obtenido en el examen de control

Cabe destacar que en su boletín, la universidad aclaró que la decisión de realizar un examen de control no implica la presuposición de que los aspirantes de la prueba online hayan incurrido en trampas.