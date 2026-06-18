La efervescencia por el Mundial 2026 alcanza su punto máximo este jueves 18 de junio, cuando desde el FIFA Fan Fest podrás disfrutar del partido vs Corea del Sur en la Ciudad de México (CDMX).

Desde las 8:30 horas, la emblemática Plaza de la Constitución se transforma en el epicentro de la pasión deportiva, recibiendo a miles de seguidores que buscan ser parte de una jornada histórica.

La congregación masiva tiene como objetivo principal brindar un espacio de convivencia para apoyar al combinado azteca en su crucial enfrentamiento contra la selección de Corea del Sur.