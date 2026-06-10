El Gobierno de la CDMX habilitará 18 sedes gratuitas denominadas Festivales Futboleros para seguir el Mundial 2026 del 11 de junio al 19 de julio.

Estos espacios contarán con pantallas gigantes, conciertos, actividades deportivas, expresiones culturales y áreas recreativas familiares.

Distribuidos en las 16 alcaldías de la CDMX, permitirán a miles de aficionados disfrutar de los partidos sin costo, incluyendo los encuentros de la Selección Mexicana y las etapas decisivas del Mundial 2026.

La iniciativa forma parte de más de mil actividades culturales y deportivas.

¿Cuáles son las 18 sedes de los Festivales Futboleros para ver gratis el Mundial 2026 en CDMX?

Las sedes estarán distribuidas en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y se ubicarán en los siguientes espacios:

Parque La Bombilla, Álvaro Obregón.

Parque Tezozómoc, Azcapotzalco.

Parque Las Américas, Benito Juárez.

Parque de la Consolación, Coyoacán.

Deportivo San Mateo Tlaltenango, Cuajimalpa.

Plaza Garibaldi, Cuauhtémoc.

Campos Revolución, Gustavo A. Madero.

Deportivo Hermanos Galeana, Gustavo A. Madero.

Utopía Mixiuhca, Iztacalco.

Utopía Meyehualco, Iztapalapa.

Central de Abasto, Iztapalapa.

Unidad Independencia, Magdalena Contreras.

Bajo Puente Tacuba, Miguel Hidalgo.

Deportivo San Francisco Tecoxpa, Milpa Alta.

Deportivo Vivanco, Tlalpan.

Bosque de Tláhuac, Tláhuac.

Utopía Eduardo Molina, Venustiano Carranza.

Deportivo Xochimilco, Xochimilco.

Así se transmitirán los partidos del Mundial 2026 en las 18 sedes gratuitas

Aunque las 18 sedes ya fueron definidas, no todas proyectarán los mismos encuentros.

El Gobierno de la CDMX las dividió en tres categorías según los partidos que transmitirán.

Sedes donde se proyectarán todos los partidos del Mundial 2026:

Parque La Bombilla, Álvaro Obregón. Parque Tezozómoc, Azcapotzalco. Parque Las Américas, Benito Juárez. Campos Revolución, Gustavo A. Madero. Utopía Meyehualco, Iztapalapa. Unidad Independencia, Magdalena Contreras. Deportivo Vivanco, Tlalpan. Deportivo Xochimilco, Xochimilco.

Sedes donde se transmitirán los partidos de la Selección Mexicana y las finales:

Deportivo San Mateo Tlaltenango, Cuajimalpa. Plaza Garibaldi, Cuauhtémoc. Deportivo Hermanos Galeana, Gustavo A. Madero. Utopía Mixiuhca, Iztacalco. Central de Abasto, Iztapalapa. Bajo Puente Tacuba, Miguel Hidalgo. Utopía Eduardo Molina, Venustiano Carranza.

Sedes en pueblos originarios que también transmitirán los partidos de México y las finales:

Parque de la Consolación, Coyoacán. Deportivo San Francisco Tecoxpa, Milpa Alta. Bosque de Tláhuac, Tláhuac.

Con estas 18 sedes distribuidas en toda la Ciudad de México, miles de aficionados podrán seguir gratis los partidos del Mundial 2026, incluyendo los encuentros de la Selección Mexicana y las etapas decisivas del torneo.