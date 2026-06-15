Pablo Lemus decretó la suspensión de clases para el jueves 18 de junio con motivo del partido México vs Corea del Sur en el Mundial 2026, que se disputará en el Estadio Akron a las 19:00 horas.

“He decidido decretar el asueto de clases para este próximo jueves 18 de junio en todo el estado de Jalisco”. Pablo Lemus, gobernador de Jalisco

La medida permitirá que familias y maestros disfruten del encuentro histórico México vs Corea del Sur, ya que será la primera vez que la Selección Mexicana juegue un partido mundialista en Guadalajara.

El gobernador de Jalisco aclaró que las actividades gubernamentales se mantendrán con normalidad ese día.

He decretado asueto de clases este jueves 18 de junio en todo Jalisco para que las familias disfruten de esta fiesta mundialista. pic.twitter.com/zAjX260DBq — Pablo Lemus Navarro (@PabloLemusN) June 15, 2026

Familias y maestros disfrutarán del México vs Corea del Sur con suspensión de clases: Pablo Lemus

Al anunciar la suspensión de clases en Jalisco por el México vs Corea del Sur, el gobernador Pablo Lemus resaltó que con la medida familias y maestros disfrutarán del encuentro del Mundial 2026 sin dificultad alguna.

“Las familias de Jalisco, nuestras niñas, niños, maestros y maestras van a poder disfrutar de esta gran fiesta mundialista, apoyando a la gran Selección Mexicana de fútbol”. Pablo Lemus, gobernador de Jalisco

El partido de México vs Corea del Sur es especial para Jalisco, ya que será la primera vez que la Selección Mexicana de fútbol jugará un partido en Guadalajara en un Mundial.

¿Habrá suspensión de clases por el México vs Corea del Sur en otros estados?

Por ahora la suspensión de clases por el México vs Corea del Sur sólo se ha decretado en Jalisco, por lo que no está contemplado en otros estados.

Pues este decreto de suspensión de clases por el México vs Corea del Sur en Jalisco llega por ser el estado sede del encuentro mundialista en el Estadio de Guadalajara.