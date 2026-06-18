Santiago Giménez, delantero de la Selección Mexicana apunta a ser titular con el Tri ante Corea, este jueves 18 de junio en la Jornada 2 del Mundial 2026.

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, Santiago Giménez dejó abierta la posibilidad de ser la sorpresa en el once titular de México ante Corea en el Estadio Guadalajara.

Santiago Giménez ha perdido terreno en la Selección Mexicana

Santiago Giménez, delantero del AC Milán de Italia, ha perdido terreno en la Selección Mexicana, y aunque alcanzó a ser convocado al Mundial 2026, no vio minutos ante Sudáfrica, el rival más débil del Grupo A que encabeza el Tri.

Armando González fue el elegido por Javier Aguirre como delantero para ingresar de cambio ante Sudáfrica, mientras que Raúl Jiménez anotó gol y se afianzó como el ariete titular de México.

Santiago Giménez podría ser titular con México ante Corea en el Mundial 2026 (captura de pantalla)

En Corea elogian a Santiago Giménez previo al partido en el Mundial 2026

Hwang In-beom, figura de Corea del Sur ante Chequia en el Mundial 2026. fue compañero de Santiago Gimenez en el Feyenoord de Países Bajos, así que lo reconoce como un verdadero peligro para el partido de la Jornada 2 del torneo.

Hwang elogió la calidad de Santiago Giménez y reconoció que ha hablado con sus compañeros para identificar la manera en que se puede detener al delantero mexicano.