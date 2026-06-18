México saldrá por el liderato del Grupo A del Mundial 2026 ante Corea, ya que si logra el triunfo en el Estadio Guadalajara nadie podrá arrebatarle la cima del sector.

El primer criterio de desempate en la fase de grupos del Mundial 2026 es el resultado directo entre los equipos empatados, seguido por la diferencia de goles.

En ese sentido, si México derrota a Corea llegará a 6 puntos, y aunque la selección asiática lo empatara en puntos en la Jornada 3 no le quitaría el liderato.

La victoria de México ante Corea sería el criterio de desempate para darle al Tri el primer lugar en el primer pelotón.

México va por el liderato del Grupo A del Mundial 2026 (Itzel Espinosa )

El empate entre Sudáfrica y Chequia le da ventaja a México

Tras el empate entre Chequia y Sudáfrica este jueves en la Jornada 2 del Grupo A del Mundial 2026, el panorama se abrió para la Selección Mexicana para quedarse con el liderato del sector.

Sin embargo, en caso de empate o victoria de Corea, todo se tendría que definir en la última jornada.

¿Por qué es importante que México sea primer lugar en el Grupo A del Mundial 2026?

La importancia de que México amarre el liderato del Grupo A en el Mundial 2026 es muy grande, ya que disputaría el partido de los dieciseisavos de final en el Estadio Banorte.

Antes de eso, México recibirá a Chequia en la Jornada 3 del Mundial 2026. el miércoles 24 de junio en el Estadio Banorte.

Si México vence a Corea del Sur, Javier Aguirre podría darse el lujo de rotar a su plantel de cara a la siguiente ronda.