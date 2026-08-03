La presidenta Claudia Sheinbaum ordenó la investigación de los daños al patrimonio de Canal Once luego de que se recuperaran las instalaciones de la toma de los estudiantes.

“Qué sentido tiene que hubieran afectado el material videográfico de Canal Once…hay carpetas de investigación sobre este tema, sobre todo si dañaron patrimonio de la nación” Claudia Sheinbaum

De acuerdo con Mario Delgado “a simple vista” se observó daño al archivo histórico de Canal Once; sin embargo, aún no se ha determinado la magnitud del daño.

Asimismo, la presidenta reveló que los estudiantes estaban recibiendo recursos económicos para mantener la toma de las instalaciones y señaló que se investiga su procedencia.

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