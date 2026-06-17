La Jornada 1 del Mundial 2026 termina este miércoles 17 de junio con saldo positivos para las selecciones de México, Alemania, Argentina, Francia y Estados Unidos en sus respectivos grupos.
A continuación te compartimos cómo va la clasificación de los grupos del Mundial 2026 tras la Jornada 1:
Grupo A
- México | 3 puntos
- Corea del Sur | 3 puntos
- Chequia | 0 puntos
- Sudáfrica | 0 puntos
Grupo B
- Suiza | 1 punto
- Canadá | 1 punto
- Qatar | 1 punto
- Bosnia | 1 punto
Grupo C
- Escocia | 3 puntos
- Marruecos | 1 punto
- Brasil | 1 punto
- Haití | 0 puntos
Grupo D
- Estados Unidos | 3 puntos
- Australia | 3 puntos
- Turquía | 0 puntos
- Paraguay | 0 puntos
Grupo E
- Alemania | 3 puntos
- Costa de Marfil | 3 puntos
- Ecuador | 0 puntos
- Curazao | 0 puntos
Grupo F
- Suecia | 3 puntos
- Japón | 3 puntos
- Países Bajos | 1 punto
- Túnez | 1 punto
Grupo G
- Nueva Zelanda | 1 punto
- Irán | 1 punto
- Bélgica | 1 punto
- Egipto | 1 punto
Grupo H
- Uruguay | 1 punto
- Arabia Saudita | 1 punto
- España | 1 punto
- Cabo Verde | 1 punto
Grupo I:
- Noruega | 3 puntos
- Francia | 3 puntos
- Senegal | 0 puntos
- Irak | 0 puntos
Grupo J
- Argentina | 3 puntos
- Austria | 3 puntos
- Jordania | 0 puntos
- Argelia | 0 puntos
Grupo K
- Portugal | 0 puntos
- Colombia | 0 puntos
- Uzbekistán | 0 puntos
- Congo | 0 puntos
Grupo L
- Inglaterra | 0 puntos
- Croacia | 0 puntos
- Panamá | 0 puntos
- Ghana | 0 puntos
Las sorpresas de la Jornada 1 del Mundial 2026
El histórico empate 0-0 de Cabo Verde ante España es hasta ahora la mayor sorpresa en el Mundial 2026 durante la fase de grupos en la Jornada 1.
Aunque de menor peso, la igualada del bicampeón en Mundiales Uruguay con Arabia Saudita, también causó sorpresa.
Mientras que el triunfo de Australia 2- 0 sobre Turquía dejó en serios problemas a la selección europea.
Los debuts de los candidatos al título en el Mundial 2026
Alemania, Argentina y Francia no dejaron dudas en sus debuts en el Mundial 2026, con victorias claras, mientras que Brasil apenas empató con Marruecos.
En cuanto a los anfitriones México y Estados Unidos, sumaron buenas victorias en sus debuts en el torneo, con el objetivo de ser líderes de grupo.