La Jornada 1 del Mundial 2026 termina este miércoles 17 de junio con saldo positivos para las selecciones de México, Alemania, Argentina, Francia y Estados Unidos en sus respectivos grupos.

México debutó con triunfo ante Sudáfrica en el Mundial 2026
México debutó con triunfo ante Sudáfrica en el Mundial 2026 (Natacha Pisarenko / AP Photo/Natacha Pisarenko)

A continuación te compartimos cómo va la clasificación de los grupos del Mundial 2026 tras la Jornada 1:

Grupo A

  • México | 3 puntos
  • Corea del Sur | 3 puntos
  • Chequia | 0 puntos
  • Sudáfrica | 0 puntos

Grupo B

  • Suiza | 1 punto
  • Canadá | 1 punto
  • Qatar | 1 punto
  • Bosnia | 1 punto

Grupo C

  • Escocia | 3 puntos
  • Marruecos | 1 punto
  • Brasil | 1 punto
  • Haití | 0 puntos

Grupo D

  • Estados Unidos | 3 puntos
  • Australia | 3 puntos
  • Turquía | 0 puntos
  • Paraguay | 0 puntos

Grupo E

  • Alemania | 3 puntos
  • Costa de Marfil | 3 puntos
  • Ecuador | 0 puntos
  • Curazao | 0 puntos

Grupo F

  • Suecia | 3 puntos
  • Japón | 3 puntos
  • Países Bajos | 1 punto
  • Túnez | 1 punto

Grupo G

  • Nueva Zelanda | 1 punto
  • Irán | 1 punto
  • Bélgica | 1 punto
  • Egipto | 1 punto

Grupo H

  • Uruguay | 1 punto
  • Arabia Saudita | 1 punto
  • España | 1 punto
  • Cabo Verde | 1 punto

Grupo I:

  • Noruega | 3 puntos
  • Francia | 3 puntos
  • Senegal | 0 puntos
  • Irak | 0 puntos

Grupo J

  • Argentina | 3 puntos
  • Austria | 3 puntos
  • Jordania | 0 puntos
  • Argelia | 0 puntos

Grupo K

  • Portugal | 0 puntos
  • Colombia | 0 puntos
  • Uzbekistán | 0 puntos
  • Congo | 0 puntos

Grupo L

  • Inglaterra | 0 puntos
  • Croacia | 0 puntos
  • Panamá | 0 puntos
  • Ghana | 0 puntos
¿Luis de la Fuente subestimó a Cabo Verde? Cuestionan al DT de España tras el empate.
España no pudo ganar en su debut en el Mundial 2026 (Manu Fernandez / AP Photo/Manu Fernandez)

Las sorpresas de la Jornada 1 del Mundial 2026

El histórico empate 0-0 de Cabo Verde ante España es hasta ahora la mayor sorpresa en el Mundial 2026 durante la fase de grupos en la Jornada 1.

Aunque de menor peso, la igualada del bicampeón en Mundiales Uruguay con Arabia Saudita, también causó sorpresa.

Mientras que el triunfo de Australia 2- 0 sobre Turquía dejó en serios problemas a la selección europea.

Un golazo le bastó a Messi para igualar una marca histórica de Cristiano Ronaldo.
Argentina de Messi tuvo una gran presentación en el Mundial 2026 (Ed Zurga / AP Photo/Ed Zurga)

Los debuts de los candidatos al título en el Mundial 2026

Alemania, Argentina y Francia no dejaron dudas en sus debuts en el Mundial 2026, con victorias claras, mientras que Brasil apenas empató con Marruecos.

En cuanto a los anfitriones México y Estados Unidos, sumaron buenas victorias en sus debuts en el torneo, con el objetivo de ser líderes de grupo.