La Jornada 1 del Mundial 2026 termina este miércoles 17 de junio con saldo positivos para las selecciones de México, Alemania, Argentina, Francia y Estados Unidos en sus respectivos grupos.

México debutó con triunfo ante Sudáfrica en el Mundial 2026 (Natacha Pisarenko / AP Photo/Natacha Pisarenko)

A continuación te compartimos cómo va la clasificación de los grupos del Mundial 2026 tras la Jornada 1:

Grupo A

México | 3 puntos

| 3 puntos Corea del Sur | 3 puntos

| 3 puntos Chequia | 0 puntos

Sudáfrica | 0 puntos

Grupo B

Suiza | 1 punto

Canadá | 1 punto

Qatar | 1 punto

Bosnia | 1 punto

Grupo C

Escocia | 3 puntos

| 3 puntos Marruecos | 1 punto

Brasil | 1 punto

Haití | 0 puntos

Grupo D

Estados Unidos | 3 puntos

| 3 puntos Australia | 3 puntos

| 3 puntos Turquía | 0 puntos

Paraguay | 0 puntos

Grupo E

Alemania | 3 puntos

| 3 puntos Costa de Marfil | 3 puntos

| 3 puntos Ecuador | 0 puntos

Curazao | 0 puntos

Grupo F

Suecia | 3 puntos

| 3 puntos Japón | 3 puntos

| 3 puntos Países Bajos | 1 punto

Túnez | 1 punto

Grupo G

Nueva Zelanda | 1 punto

Irán | 1 punto

Bélgica | 1 punto

Egipto | 1 punto

Grupo H

Uruguay | 1 punto

Arabia Saudita | 1 punto

España | 1 punto

Cabo Verde | 1 punto

Grupo I:

Noruega | 3 puntos

| 3 puntos Francia | 3 puntos

| 3 puntos Senegal | 0 puntos

Irak | 0 puntos

Grupo J

Argentina | 3 puntos

| 3 puntos Austria | 3 puntos

| 3 puntos Jordania | 0 puntos

Argelia | 0 puntos

Grupo K

Portugal | 0 puntos

Colombia | 0 puntos

Uzbekistán | 0 puntos

Congo | 0 puntos

Grupo L

Inglaterra | 0 puntos

Croacia | 0 puntos

Panamá | 0 puntos

Ghana | 0 puntos

España no pudo ganar en su debut en el Mundial 2026 (Manu Fernandez / AP Photo/Manu Fernandez)

Las sorpresas de la Jornada 1 del Mundial 2026

El histórico empate 0-0 de Cabo Verde ante España es hasta ahora la mayor sorpresa en el Mundial 2026 durante la fase de grupos en la Jornada 1.

Aunque de menor peso, la igualada del bicampeón en Mundiales Uruguay con Arabia Saudita, también causó sorpresa.

Mientras que el triunfo de Australia 2- 0 sobre Turquía dejó en serios problemas a la selección europea.

Argentina de Messi tuvo una gran presentación en el Mundial 2026 (Ed Zurga / AP Photo/Ed Zurga)

Los debuts de los candidatos al título en el Mundial 2026

Alemania, Argentina y Francia no dejaron dudas en sus debuts en el Mundial 2026, con victorias claras, mientras que Brasil apenas empató con Marruecos.

En cuanto a los anfitriones México y Estados Unidos, sumaron buenas victorias en sus debuts en el torneo, con el objetivo de ser líderes de grupo.