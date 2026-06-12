Corea del Sur vs Chequia se enfrentaron en su primer partido del Mundial 2026, surcoreanos derrotaron 2-1 a los checos en el Estadio Akron.

Con este resultado, Corea del Sur facilita un poco su pase a la siguiente ronda del Mundial 2026 en el Grupo A, que comparte con Sudáfrica y México.

Marcador: Corea del Sur 2-1 Chequia.

Corea del Sur vs Chequia: así fue el partido del Grupo A del Mundial 2026

El partido Corea del Sur vs Chequia estuvo lleno de pocas emociones, antes y durante el cotejo, sin embargo, los surcoreanos salieron victoriosos 2-1.

Así fueron los goles del partido Corea del Sur vs Chequia:

Minuto 59: Gol de Krejcí (Chequia)

Minuto 67: Gol de Hwang In-beom (Corea del Sur)

Corea del Sur y Chequia se enfrentaron en su primer partido del Mundial 2026. (Luciano Gonzalez / Anadolu via Reuters Connect)

¿Cuándo vuelve a jugar Corea y Chequia en el Mundial 2026?

Corea del Sur vs México se mide en la Jornada 2 de la Fase de Grupos del Mundial 2026 este jueves 18 de junio en el Estadio Akron.

Después del debut ante Chequia, Corea del Sur va por el triunfo ante México en en su segundo partido como parte del Grupo A del Mundial 2026.

En el caso de Chequia, enfrentarán a Sudáfrica el próximo 18 de junio a las 10 horas desde el Atlanta Stadium.