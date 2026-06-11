Julián Quiñones anotó el primer gol del Mundial 2026 en el partido inaugural del Mundial 2026 entre la Selección Mexicana y Sudáfrica.

Julián Quiñones hizo la anotación al minuto 9 del juego que se realiza en el Estadio Banorte entre México y Sudáfrica.

¿Cómo fue el gol de Julián Quiñones?

Julián Quiñones aprovechó una recuperación rápida de pelota en las cercanías del área contraria, luego del error en la salida de balón de Sudáfrica, por lo que conectó el derechazo que adelantó a la Selección Mexicana por 1-0.

De acuerdo con la FIFA, la anotación de Julián Quiñones supuso el gol número 2 mil 721 de la historia del torneo, según las cifras oficiales de la FIFA, en 965 encuentros.

Julián Quiñones se convierte en protagonista del debut mundialista de México. (Jose Breton / Jose Breton via Reuters Connect)

La anotación del mexicano marcó la ventaja inicial para el equipo de Javier Aguirre, quien busca los tres puntos en el primer partido de la fase de grupos.

Julián Quiñones replicó festejo de Tshabalala en 2010

Julián Quiñones celebró el gol de la Selección Mexicana replicando el gesto de Siphiwe Tshabalala, autor del primer gol del Mundial de Sudáfrica 2010, donde la selección anfitriona abrió el torneo enfrentándose a México.

Ahora, Julián Quiñones buscará seguir sumando anotaciones en la fase de grupos del Mundial 2026 para que México logre la clasificación a la siguiente ronda.