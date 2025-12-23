Raúl Jiménez sigue acumulando récords en su paso por la Premier League y ahora ya igualó el récord de mejor efectividad desde el punto penal con el gol que le anotó desde los once pasos al Nottingham Forest con el Fulham.

Y es que, de los once penales que ha cobrado en la Premier League, Raúl Jiménez ha marcado todos, por lo que igualó el récord de efectividad de Yaya Touré, exfutbolista marfileño del Manchester City que también anotó 11 de 11.

¡GOOOOOL DE RAÚL JIMÉNEZ!🚨



Raúl Jiménez con el sello de la casa, adelanta al Fulham vía penal, logra su tercer tanto en esta temporada. ⚽⚽⚽



🎙️@RicardoSalesE y @oscarmendoza02.@FulhamFC 1-0 @NFFC#PremierLeague 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/tch9yVGVnc — FOX (@somos_FOX) December 22, 2025

Sin embargo, ese es solo uno de los récords que tiene el apodado Lobo de Tepeji en la liga británica, ya que debido a su buen rendimiento en los últimos años, ha dejado huella en la que es considerada por muchos aficionados como la mejor del mundo.

¿Quién es Raúl Jiménez?

Originario de Tepeji del Río, Hidalgo, en México, Raúl Jiménez es un futbolista que ha ganado popularidad a nivel mundial por su rendimiento como profesional en los últimos años en la Premier League.

A pesar de que en el 2020 sufrió una grave fractura de cráneo en la que incluso su vida corrió riesgo, Raúl Jiménez ha sido un ejemplo de resiliencia y perseverancia pues ha logrado volver a brillar en la Premier League.

Con la especialidad de la casa: Raúl Jiménez vuelve a marcar en la Premier League (Adam Davy / AP)

Además, en esta etapa de su carrera ya no solamente ha logrado destacar con su club, sino que ha logrado trasladar su buen desempeño a la Selección Mexicana, en la cual está en busca de convertirse en el máximo goleador histórico.

¿Qué edad tiene Raúl Jiménez?

Debido a que nació un 5 de mayo de 1991, Raúl Jiménez tiene 31 años de edad.

¿Raúl Jiménez tiene esposa?

Daniela Basso, una actriz y conductora mexicana es la pareja de Raúl Jiménez desde el 2017 y en febrero del 2025 se casaron.

¿Qué signo zodiacal es Raúl Jiménez?

Raúl Jiménez es Tauro debido a que nació un 5 de mayo.

¿Raúl Jiménez tiene hijos?

El matrimonio de Raúl Jiménez y Daniela Basso tuvo dos hijos: una niña llamada Aria y un niño llamado Ander.

¿Qué estudió Raúl Jiménez?

No se tiene información sobre el grado de estudios de Raúl Jiménez.

¿En qué ha trabajado Raúl Jiménez?

Desde el 2010, Raúl Jiménez comenzó su carrera profesional en las fuerzas básicas del América y desde entonces se han enfocado en ello.