Lee Han-Beom y Corea del Sur debutaron con un triunfo en el Mundial 2026 ante Chequia, y de cara a la Jornada 2 aguardan en Guadalajara a México, selección a a la que no tiene temor.

México vs Corea es un partido de invictos en el que la selección que saque el triunfo se perfilará para clasificar en primer lugar del Grupo A a la siguiente ronda del Mundial 2026.

Corea vs México se juegan el liderato del Grupo A del Mundial 2026 (Paul Childs / REUTERS)

Corea se prepara para jugar una “final” ante México

Lee Han-Beom aseguró en entrevista con Marca, que aunque México será local en el Estadio Guadalajara, haber ganado en esa cancha llena de confianza a Corea para hacer un buen partido en la Jornada 2 del Mundial 2026.

“Tendrán la ventaja (México), sin embargo, nos preparamos bien y nos adaptamos a las condiciones, tenemos todas las posibilidades de vencerlos” Lee Han-Beom, jugador de Corea

Han-Beom conoce la sensación de jugar ante el local, lo vivió en el partido amistoso ante México en Estados Unidos, con los aficionados mexicanos apasionados por su selección.

“Abucheaban cuando atacábamos y gritaban al unísono cuando el rival atacaba. No creo que nosotros debamos dejarse intimidar por eso. De hecho, al haber vivido ya esa situación, fue una buena experiencia de aprendizaje para el presente” Lee Han-Beom, jugador de Corea

Corea y sus fortalezas ante México en el partido del Mundial 2026

Lee Han-Beom adelantó que la fortaleza de Corea del Sur radica en su determinación, pues tiene jugadores de calidad tanto en ataque como en el mediocampo.

Señaló que el primer objetivo de Corea es superar la Fase de Grupos del Mundial 2026, y superar a México los acercaría a conseguirlo.