Armando González Alba conocido como “La Hormiga” es un futbolista mexicano, actual delantero del Club Deportivo Guadalajara en la Liga MX.

Surgido de las fuerzas básicas rojiblancas, debutó profesionalmente en 2020 y ha logrado consolidarse como una de las principales figuras ofensivas del equipo.

¿Quién es Armando González Alba?

Armando González Alba fue reconocido como el Mejor Jugador del Apertura 2025, torneo en el que registró 12 goles en 15 partidos, números que lo colocaron como referente ofensivo del Guadalajara.

Bajo la dirección técnica de Fernando Gago, disputó su primer partido con el primer equipo de Chivas el sábado 13 de enero de 2024, iniciando una etapa de crecimiento constante que lo llevó a convertirse en pieza clave y candidato natural a los máximos reconocimientos individuales del torneo.

¿Qué edad tiene Armando González Alba?

Nacido el 20 de abril de 2003, Armando González Alba tiene 22 años de edad en 2025, destacando como uno de los delanteros jóvenes con mayor proyección en el fútbol mexicano.

¿Armando González Alba tiene esposa?

Armando González Alba mantiene su vida personal en privado y no ha hecho pública ninguna relación sentimental, por lo que hasta el momento se le considera soltero.

¿Qué signo zodiacal es Armando González Alba?

Por su fecha de nacimiento, Armando González Alba es signo Tauro, asociado con la perseverancia, constancia y determinación, cualidades reflejadas en su desempeño dentro del campo.

¿Armando González Alba tiene hijos?

No. Armando González Alba no tiene hijos y actualmente se encuentra enfocado en su carrera profesional como futbolista.

¿Qué estudió Armando González Alba?

El delantero rojiblanco ha priorizado su formación deportiva, por lo que no se cuenta con información pública sobre estudios universitarios.

¿En qué ha trabajado Armando González Alba?

Armando González Alba se desempeña exclusivamente como futbolista profesional. Juega como delantero del Club Deportivo Guadalajara (Chivas) en la Primera División de México, tras formarse en las fuerzas básicas y en el club filial Tapatío.

Su trayectoria incluye participaciones en Liga MX, Concachampions y Leagues Cup, acumulando 16 goles en 41 partidos hasta octubre de 2025, cifras que lo consolidaron como goleador y figura del Apertura 2025.