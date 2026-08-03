Hoy 3 de agosto en CDMX se contemplan marchas y una movilización de aspirantes seleccionados de la UNAM, así como diversas concentraciones, citas agendadas y plantones que podrían generar afectaciones viales en alcaldías como Coyoacán, Cuauhtémoc y Benito Juárez.
Por lo que te decimos cuáles serán las movilizaciones y marchas que se tienen planeadas este lunes 3 de agosto en CDMX.
Concentraciones, citas agendadas y plantones hoy 3 de agosto en CDMX
Además de la movilización de los aspirantes de la UNAM, la agenda de este lunes 3 de agosto contempla las siguientes actividades:
Concentraciones
- Aspirantes seleccionados de la UNAM
- Lugar: Torre de Rectoría, Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán.
- Demanda: Exigen que se respeten los resultados del examen de admisión 2026 y rechazan la aplicación de un examen de control anunciado posteriormente. Se prevén posibles afectaciones en Insurgentes Sur.
- Plataforma 4:20
- Hora: 12:00 horas
- Lugar: Monumento a la Madre, alcaldía Cuauhtémoc.
- Actividad: Jornada de recolección de firmas, difusión de derechos cannábicos y talleres.
- Corazones en Búsqueda
- Hora: 14:00 horas
- Lugar: Centro de Atención Integral para la Búsqueda de Personas, alcaldía Cuauhtémoc.
- Actividad: Acción colectiva para honrar a personas desaparecidas.
- Movimiento de Regeneración Sindical
- Hora: Durante el día.
- Lugar: Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, alcaldía Benito Juárez.
- Actividad: Recolección de firmas como parte de la Caravana “Por el Derecho y la Justicia del Trabajador”.
Citas agendadas
- Ex trabajadores de la extinta Ruta 100
- Hora: 11:00 horas.
- Lugar: Secretaría de Gobierno.
- Demanda: Pago de finiquitos, intereses, dividendos y utilidades del Fideicomiso F/100.
- Movimiento Plural de Maquineros
- Hora: 11:30 horas.
- Lugar: Secretaría de Gobierno.
- Demanda: Cese de operativos contra establecimientos de videojuegos y devolución de máquinas tragamonedas decomisadas.
- Víctimas del delito de despojo en la CDMX
- Hora: 09:30 horas.
- Lugar: Avenida Coyoacán y Matías Romero, alcaldía Benito Juárez.
- Demanda: Fortalecer las investigaciones por despojo de inmuebles y garantizar la restitución de propiedades.
Plantones
- Resistencia Civil MX - Zócalo capitalino.
- Familiar de ex trabajador de Pemex - Plaza de la Mexicanidad.
- Habitantes de la comunidad Cruz Fandango, Guerrero - Zócalo capitalino.
- Frente Internacional Obradorista - Plaza de la Mexicanidad.
- Comité de Apoyo Emergente Pro Refugio Franciscano A.C. - Gustavo A. Madero.
- Petroleros y Mexicanos del Sureste - Zócalo capitalino.
- Afectados por el desalojo del predio de Tonalá 125 - Roma Norte.
- Habitante del municipio de Huetamo, Michoacán - Arcos del Edificio de Gobierno.
- Comunidad Indígena Otomí CDMX y Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata - INPI.
- Frente Oriente - Paseo de la Reforma.
- Familias desalojadas del edificio de República de Cuba No. 11 - Centro Histórico.
Como ya se reveló, la agenda de marchas y movilizaciones para este lunes 3 de agosto, también incluye diversos plantones permanentes en el Zócalo capitalino, Plaza de la Mexicanidad, el INPI y otros puntos de la Ciudad de México.
Mismos que están encabezados por organizaciones sociales, comunidades indígenas y colectivos ciudadanos, por lo que las autoridades recomiendan anticipar traslados y considerar posibles cierres viales.