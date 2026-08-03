El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, dijo que en su partido buscarán que Claudia Sheinbaum garantice el derecho de réplica en la mañanera del pueblo.

A la perspectiva de Jorge Romero, los lineamientos sobre los derechos de las audiencias van encaminados a la censura, aunque ahorita no se muestra de esa forma.

PAN buscará que Claudia Sheinbaum garantice el derecho de réplica

Jorge Romero cree que los lineamientos sobre los derechos de las audiencias presentado por Luisa Alcalde, consejera jurídica del Ejecutivo Federal, en la conferencia del pueblo, estarían encaminados a la censura y regulación por el gobierno de Morena.

“¿Tú vas a dejar que el gobierno diga qué es verdad? O sea, ¿va a haber un ministerio de la verdad de la 4T? para que después sancionen para quien se atreven". Jorge Romero, dirigente nacional del PAN.

Por ello, dijo en entrevista con Azucena Uresti el PAN buscará que lo primero que se garantice sea el “derecho de réplica a la mañanera, a sus mañaneras”.

“Nosotros lo que vamos a exigirle [a Claudia Sheinbaum] en estos lineamientos, que lo primero que se regule entonces es también el derecho de réplica y el derecho de réplica a la mañanera, a sus mañaneras (...) para que se responda en tiempo real a la presidenta”. Jorge Romero, dirigente nacional del PAN.

Romero explicó que si el argumento del gobierno está basado en que se distinga “entre hecho y opinión con el mismo volumen”, por ello deberán garantizar el derecho de réplica en las mañaneras, mismas que el PAN ve como un medio de comunicación más que juzga y exhibe bajo su lineamiento.

“Se juzga, se sentencia si eres de la oposición. Pero donde se defiende ipso facto si eres oficialista”. Jorge Romero, dirigente nacional del PAN.

Jorge Romero dijo que presentará esta iniciativa por el PAN cuando inicie el periodo [de consulta], es decir, de forma inmediata, pues este ya inició y culmina el 21 de agosto de 2026.

Jorge Romero ve la mañanera como el uso de “todo el aparato” contra la oposición

Jorge Romero compartió que buscará con el PAN a la garantía del derecho de réplica en la mañanera del pueblo de Claudia Sheinbaum, porque además ve que es abuso de poder a la oposición o quien opine diferente.

El dirigente explicó que a su perspectiva nadie tiene el alcance ni canales como la mañanera del pueblo, “¿quién supera la exposición de una mañanera?" subrayó.