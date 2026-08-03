Transcurrió la primera semana en La Casa de los Famosos México 2026 y fue así que se ha comenzado a formar la lista de los habitantes eliminados de esta cuarta temporada.

Las nominaciones y los posicionamientos han llevado a la eliminación de los habitantes de La Casa de los Famosos México 2026, lista que aquí te compartimos.

Habitantes eliminados de La Casa de los Famosos México 2026

El 26 de julio de 2026 arrancó la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México 2026 con 18 habitantes, los cuales serán eliminados poco a poco hasta llegar al ganador anunciado alrededor del 4 de octubre.

Mientras tanto la lista de los habitantes eliminados de La Casa de los Famosos México 2026 va así:

Mariana Ochoa, la primer habitante eliminada del 2 de agosto de 2026

Mariana Ochoa la primera eliminada de La Casa de los Famosos México 2026

La cantante Mariana Ochoa de 47 años de edad, se convirtió en la primer habitante eliminada de La Casa de los Famosos México 2026 a solo una semana de haber entrado al reality show.

En una nominación junto con 6 habitantes, fue a Mariana Ochoa a quién el público decidió eliminar de La Casa de los Famosos México 2026.

Galilea Montijo y Mariana Ochoa tras su eliminación de La Casa de los Famosos México 2026. (@lacasafamososmx)

La cantante de OV7 se subió al carrusel de la eliminación con Luis Chaparro, un creador de contenido de 29 años de edad, a quien el público prefirió salvar.

Tras su salida, Mariana Ochoa reconoció que le gustaría haber estado más tiempo en La Casa de los Famosos México 2026. Sin embargo, vio su eliminación como la decisión de Dios de no pertenecer más tiempo al reality show.

Asimismo, vio su eliminación como la probabilidad de no ser elegida para seguir en el reality show porque creían que iba a entrar a contar chismes de OV7 y no lo hizo, pues dijo que ella iba a compartir cosas personales, no de otras personas.

Pese a su salida, Ochoa dijo estar orgullosa de formar parte de La Casa de los Famosos México 2026, detallando que ella no deja de ser integrante sino hasta que se anuncie al ganador de la temporada.

Ahora, el público podrá seguir viendo a Mariana Ochoa como invitada en cada gala de La Casa de los Famosos México 2026.